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الجيش السوري يقصف مقرات للجماعات المسلحة فى إدلب ومحيطها

10/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وسائل إعلامية أن قوات الجيش السوري نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا ضد مقرات ومستودعات الجماعات المسلحة و"هيئة تحرير الشام" في منطقة سيطرتها بإدلب ومحيطها ويعتبر القصف الأعنف من نوعه.

ويأتي هذا التحرك من الجيش السوري في أعقاب هجوم دموي استهدف حفل تخريج الضباط من "الكلية الحربية" في مدينة حمص وسط البلاد، وراح ضحيته أكثر من 80 قتيلا و240 مصابا في حصيلة تعتبر غير نهائية.

وجاء في بيان للجيش السوري: "إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليا".

ونشرت صحيفة "الوطن" السورية مقاطع فيديو قالت إنها حصرية لقصف الجيش العربي السوري مقرات الإرهابيين
التي انطلقت منها المسيرات التي استهدفت الكلية الحربية.



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