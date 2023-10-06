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قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية وتنصب الحواجز عند مداخل أريحا

10/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Youm7) شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، من تواجدها العسكرى، فى بلدة العوجا شمال أريحا.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكرى عقب اقتحامها بلدة العوجا، وشنت حملة تمشيط وتفتيش، دون أن يبلغ عن أى اعتقالات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة تعود لعدد من أصحاب المحال التجارية في البلدة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند مداخل مدينة أريحا، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.



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