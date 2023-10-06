قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية وتنصب الحواجز عند مداخل أريحا

(MENAFN
- Youm7) شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، من تواجدها العسكرى، فى بلدة العوجا شمال أريحا.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكرى عقب اقتحامها بلدة العوجا، وشنت حملة تمشيط وتفتيش، دون أن يبلغ عن أى اعتقالات.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة تعود لعدد من أصحاب المحال التجارية في البلدة.
وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند مداخل مدينة أريحا، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.
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