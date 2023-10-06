الصومال: مقتل 100 إرهابى فى عملية عسكرية بوسط البلاد

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- Youm7) أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى داود أويس جامع، مقتل 100 من عناصر المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة فى عملية عسكرية فى إقليم مدغ وسط البلاد.
وقال داود في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن عملية عسكرية جرت بالتعاون بين قوات الجيش والشركاء الدوليين في منطقة” شبيلو” بإقليم مدغ، أسفرت عن تكبييد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح، فضلا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر تابعة للمليشيات الإرهابية الذين فروا بعد تعرضهم لهجوم .
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