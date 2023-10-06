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الصومال: مقتل 100 إرهابى فى عملية عسكرية بوسط البلاد

10/6/2023 4:36:13 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى داود أويس جامع، مقتل 100 من عناصر المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة فى عملية عسكرية فى إقليم مدغ وسط البلاد.

وقال داود في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن عملية عسكرية جرت بالتعاون بين قوات الجيش والشركاء الدوليين في منطقة” شبيلو” بإقليم مدغ، أسفرت عن تكبييد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح، فضلا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر تابعة للمليشيات الإرهابية الذين فروا بعد تعرضهم لهجوم .



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