حضور رسمى وشعبى.. تشييع شهداء الاعتداء الإرهابى على الكلية الحربية فى حمص

(MENAFN
- Youm7) بدأت صباح اليوم الجمعة، مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابى على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية، من أمام المستشفى العسكرى فى حمص،
بحضور رسمى وشعبى.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية وزير الدفاع العماد علي عباس: "ثمن الكرامة والعزة للوطن كبير وأعز ما يمكن أن يقدمه إنسان هو نفسه، الشهداء الذين ارتقوا أمس ثمن دمائهم غال جداً".
جنازة الشهداء
ووفق وزارة الصحة السورية، وفي حصيلة غير نهائية، ارتقى 89 شهيداً جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس، ووصل عدد الإصابات إلى 277 إصابة.
تشييع الشهداء
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قالت في بيان لها أمس إنه:“إمعاناً فى نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.
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