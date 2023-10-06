حضور رسمى وشعبى.. تشييع شهداء الاعتداء الإرهابى على الكلية الحربية فى حمص

MENAFN - Youm7) بدأت صباح اليوم الجمعة، مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابى على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية، من أمام المستشفى العسكرى فى حمص،بحضور رسمى وشعبى.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية وزير الدفاع العماد علي عباس: "ثمن الكرامة والعزة للوطن كبير وأعز ما يمكن أن يقدمه إنسان هو نفسه، الشهداء الذين ارتقوا أمس ثمن دمائهم غال جداً".

جنازة الشهداء

ووفق وزارة الصحة السورية، وفي حصيلة غير نهائية، ارتقى 89 شهيداً جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس، ووصل عدد الإصابات إلى 277 إصابة.

تشييع الشهداء

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قالت في بيان لها أمس إنه:“إمعاناً فى نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.



