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سفير تونس مهنئا بانتصارات أكتوبر: الجيش المصرى دشن تاريخا جديدا للأمة العربية

10/6/2023 4:36:10 AM
(MENAFN- Youm7) هنأ السفير محمد بن يوسف سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.



وأكد أن تلك الملحمة دشنت تاريخًا جديدا للأمة العربية والاسلامية وأكدت أن هذه الأمة
لا تنكسر، حيث حقق الجيش المصرى نصرا شهد
العالم على قوة العرب وعزتهم .



وأشار سفير تونس من جهة أخرى إلى ما تشهده مصر من إنجازات، قائلًا: "نحن فخورون بما تشهده مصر من تنمية ونهضة عمرانية غير مسبوقة وعلى مستوى البنية التحية على كامل ربوع مصر، وكذلك بما تحقق بالعاصمة الإدارية من مباني وعمارات وأبراج سكانية ونظام عمراني نموذجي، ستكون بعد اكتمالها بمثابة المعجزة على أرض مصر" .



وبالنسبة للعلاقات الثنائية بين مصر وتونس؛ عبّر السفير محمد بن يوسف عن ارتياحه البالغ للتطور المستمر الذي تشهده العلاقات العلاقات الأخوية والحركية التي يسجلها التعاون بين البلدين في عديد المجالات، مؤكدا الرغبة الكبيرة التي تحدو قيادتي البلدين لمزيد توطيد هذه العلاقات بما يحقق المزيد من الخير للشعبين الشقيقين.







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