Friday, 06 October 2023 12:44 GMT

متحدث الخارجية: انتصارات أكتوبر معجزة عسكرية برهنت على بسالة جيش مصر وقوته

10/6/2023 4:36:10 AM
(MENAFN- Youm7) قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: "إننا نحتفل اليوم باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، خمسون عاماً مضت ومشاعر الفخر بتلك الملحمة ما تزال حاضرة فى نفس كل مصرى ومصرية".

وأضاف المتحدث - في تدوينة عبر حسابه على منصة " اكس" اليوم الجمعة- "معجزة عسكرية برهنت على بسالة جيش مصر وقوة إرادته .. في هذا اليوم العظيم نوجه تحية تقدير وإجلال لقواتنا المسلحة وقادتها المخلصين على مر التاريخ".



MENAFN06102023000132011024ID1107201408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث