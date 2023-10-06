متحدث الخارجية: انتصارات أكتوبر معجزة عسكرية برهنت على بسالة جيش مصر وقوته

(MENAFN
- Youm7) قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: "إننا نحتفل اليوم باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، خمسون عاماً مضت ومشاعر الفخر بتلك الملحمة ما تزال حاضرة فى نفس كل مصرى ومصرية".
وأضاف المتحدث - في تدوينة عبر حسابه على منصة " اكس" اليوم الجمعة- "معجزة عسكرية برهنت على بسالة جيش مصر وقوة إرادته .. في هذا اليوم العظيم نوجه تحية تقدير وإجلال لقواتنا المسلحة وقادتها المخلصين على مر التاريخ".
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