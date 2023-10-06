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17 أكتوبر احتفالات اليوم العالمى للغذاء المياه هى الحياة والغذاء الآمن ينقذ الأرواح

10/6/2023 4:36:09 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت منظمات الأمم المتحدة حملة لتحفيز دول العالم شعوب وحكومات للمشاركة فى الاحتفالات باليوم العالمى للغذاء والذى يوافق يوم 17 أكتوبر من كل عام، حيث صدرت منظمة الصحة العالمية عدد من الإحصائيات المرتبطة بالغذاء الآمن وبعض المواصفات الغذائية الآمنة لإنقاذ الأرواح، فيما أطلقت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة أيضا حملة تحت شعار "المياة هى الحياة والمياة هى الغذاء ولا تتركوا أحد خلف الركب".



وأوضحت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية استعدادا للاحتفال باليوم العالمى للغذاء 17 أكتوبر 2023، أن هناك حوالى 1600000 شخص يصابون بالمرض في يوم واحد في المتوسط بسبب الأغذية غير الآمنة، فيما يكون هناك 340طفلاً دون سن الخامسة يلقون حتفهم يومياً في المتوسط بسبب أمراض منقولة بالأغذية يمكن الوقاية منها، وأن هناك 200 مرض ناجم عن الأغذية غير الآمنة مثل
الإسهال وصولا إلى
السرطانات.



وحددت منظمة الصحة العالمية بعض المواصفات الغذائية الآمنة التى قد
تنقذ الأرواح من الموت، حيث
يصاب شخص واحد كل 10 أشخاص في العالم بالأمراض المنقولة بالأغذية كل عام، مؤكدة أن المواصفات الغذائية الصحيحة تساعد
على ضمان السلامة.



أما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فأطلقت حملة تحت شعار "المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء.

لا تتركوا أي أحد خلف الركب"، مؤكدة أن المياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض، و تغطي معظم سطح الأرض وتشكل أكثر من 50 %
من أجسامنا وتنتج الأغذية التي نتناولها وتدعم سبل كسب العيش، وخاصة أن
الموارد محدودة، و آن الأوان لعدم اعتباره من المسلّمات بعد الآن. فما نأكله وطريقة إنتاج الأغذية يؤثران على المياه، والبشر
قادرون معًا على اتخاذ إجراءات تتعلق بالمياه من أجل الأغذية وتحقيق التغيير المنشود.



وشددت منظمة الغذاء والزراعة بالامم المتحدة على ضرورة أن يتعين على الحكومات والقطاع الخاص والمزارعين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والأفراد العمل معًا،
من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وعلينا إنتاج مزيد من الأغذية والألياف وعلف الحيوانات والوقود الأحيائي بكميات أقل من المياه،
مع ضمان توزيع المياه بالتساوي، وحماية نظمنا الغذائية المائية، وعدم ترك أي أحد خلف الركب، وان كل واحد منا، ومن ضمنهم الشباب، قادر على اتخاذ إجراءات تتعلق بالمياه من أجل مستقبل الغذاء والإنسان وكوكب الأرض.







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