وزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسى وجيش مصر والشعب بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

MENAFN - Youm7) وجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، التهنئة والتقدير للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجيش مصر العظيم والشعب مصر الكريم فى الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، والذى يسترجع كل معانى الكرامة والتضحية ويعكس صلابة إرادة الشعب المصرى، وما تحمله أمتنا تاريخ وحضارة وإخلاص الوطن.

وقال شكري إن ملحمة أكتوبر تجسد الإعجاز الذي تمثل في القدرة على استشراف المستقبل والاستناد إلى شرعية الحرب من أجل السلام، وستظل نموذجاً يحتذى به في كيفية تسخير الأدوات العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية من أجل هدف قومى بدا للعالم وكأنه مستحيل.

وأضاف: "أنى على ثقة أن استلهام روح أكتوبر النضالية من خلال إحياء ذكراها هو بمثابة ضخ طاقة جديدة للعمل الوطني لاستكمال مسيرة التنمية، والعبور بأجيالنا الجديدة نحو مستقبل أفضل، كل نصر ومصرنا الغالية بخير".



