بدء القمة الأوروبية فى غرناطة بحضور 50 زعيما.. حرب أوكرانيا أبرز القضايا

MENAFN - Youm7) يجتمع 50 زعيما من القارة الأوروبية، في مدينة غرناطة الإسبانية لمحاولة إرسال "رسالة الوحدة"، خلال انعقاد القمة الأوروبية الثالثة للمجموعة السياسية الأوروبية التي تعقد بهدف تخفيف التوترات الإقليمية، و سيتم مناقشة ازمة الهجرة التي تعانى منها القارة الأوروبية ، وأيضا الحرب في أوكرانيا .

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن هذه القمة الأوروبية الثالثة للمجموعة السياسية الأوروبية، وعبّر رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لدى وصوله إلى المدينة الأندلسية عن أسفه قائلا: "إنه لأمر مؤسف"، في إشارة منه إلى أزمة الهجرة واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال بوريل: "لن نتمكن من الحديث هنا عن شيء خطير مثل حقيقة أن أكثر من 100 ألف شخص اضطروا إلى ترك منازلهم على عجل، هربا من عمل عسكري".

وسيعقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المتواجد في جرينادا اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، على هامش القمة.

كما أن حرب أوكرانيا

مدرجة أيضًا على جدول الأعمال، حيث تسعى القوى الأوروبية إلى إعادة تأكيد دعمها لكييف في الوقت الذي تثير فيه الأزمة السياسية في واشنطن تساؤلات حول استمرار الدعم الأمريكي.

ووصل رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إلى غرناطة أمس الخميس وأعلن أن أولويته في القمة هي: "تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني" قبل حلول فصل الشتاء، وهو القسم الذي يأمل فيه التوصل إلى اتفاقات.

وقال زيلينسكي لوسائل الإعلام: "التحدي الأول الذي نواجهه جميعا هو حماية الوحدة في أوروبا، وأنا لا أتحدث فقط عن دول الاتحاد الأوروبي ولكن عن أوروبا بأكملها"، قبل أن يسلط الضوء على "أهمية وجود درع دفاعي بالنسبة لأوكرانيا".

وقد التقى زيلينسكي بالفعل برئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني.

ويتمثل الهدف من هذا التقييم، الذي وضعه ماكرون، في جمع عدد أكبر من الدول، وليس فقط دول الاتحاد الأوروبي: فبالإضافة إلى الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الكتلة، تمت دعوة 20 دولة أخرى لحضور هذه القمة الثالثة.