ABC: ترامب ناقش معلومات سرية عن غواصات نووية أمريكية مع ملياردير أسترالي

MENAFN - Youm7) قالت شبكة ايه بي سي إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامبناقش معلومات حساسة حول الغواصات النووية الأمريكية، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، مع الملياردير الأسترالي أنتوني برات في لقاء بمنتجع مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ووفقا للتقرير، كان هناك علاقة وثيقة تربط برات بترامب حينما تولى السلطة وأجري المحقق الخاص جاك سميث مقابلة معه، وعلمت الشبكة انه مدرج في قائمة الشهود المحتملين عند بدء محاكمة ترامب

شارك برات المعلومات التي تلقاها من دونالد ترامب خلال اجتماع في أبريل2021 مع أكثر من 10 مسؤولين أجانب، والعديد من موظفيه، وبعض الصحفيين

وذكرت الشبكة أيضا أنه وفقا للمصادر، قال موظف سابق في المنتجع، خلال التحقيقات إنه "منزعج" من قيام ترامب بكشف مثل هذه المعلومات لشخص ليس مواطنا أمريكيا، وأضاف أنه سمع برات وهو يشارك معلومات حساسة بعد دقائق من لقائه مع الرئيس السابق.

ولم يتم تضمين هذه الادعاءات في لائحة اتهام لترامب بشأن تعامله مع وثائق سرية، لكن تم الإبلاغ بالحادثة والتحقيق فيها.

وقالت المصادر إن برات أخبر المحققين أنه بعد أن أخبر ترامب أن أستراليا يجب أن تشتري غواصات من أمريكا واصل حديثه عن عدد

الرؤوس الحربية النووية التي تحملها الغواصات الأمريكية وإلى أي مدى يمكن أن تصل إلى غواصة روسية دون أن يتم اكتشافها، لكن المصادر قالت إن برات أبلغ المحققين أنه لم يعرض عليه أي وثائق حكومية.

وفي المقابل، قلل جو هوكي، السفير الأسترالي السابق لدى الولايات المتحدة، من أهمية كشف ترامب عن معلومات حساسة حول الغواصات النووية لمواطن أسترالي.

وقال هوكي: "الغواصون الأستراليون يخدمون في الغواصات الأمريكية منذ سنوات، وبالمثل، كان أفراد البحرية الأمريكية على متن سفننا، إنها شراكة، فنحن نتشارك تكنولوجيا الأسلحة، وإذا كانت المحادثة بين ترامب وبرات كما ورد، لم يكن هناك أي شيء قيل أننا جميعا لا نعرفه".







