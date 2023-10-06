فنزويلا تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس المعارضة جوايدو بتهمة الاختلاس

MENAFN - Youm7) أصدر المدعى العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة خوان جوايدو، المقيم حاليا في الولايات المتحدة الامريكية، بتهمة الاختلاس، حسبما قالت صحيفة "الاونيبرسال" الفنزويلية.

وقال وليام صعب إن خوان جوايدو استخدم شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بدفسا PDVSA لدفع نفقاته وأجبرها على قبول شروط إعادة التمويل مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى خسائر وصلت إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن جوايدو وأولئك الذين شكلوا حكومته المؤقتة كانوا "عصابة" .

وأضاف صعب أنه "وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية، والتي سيتم نشر تفاصيلها لاحقا، فإنه عصابة خوان جوايدو وهو شخصيا تعمدوا استخدام شخصية حكومتهم الوهمية، مما ألحق أضرارا تقدر بنحو 20 مليار دولار، بالدولة الفنزويلية ".

وفي عام 2019، منحت الولايات المتحدة جوايدو السيطرة على Citgo لما يسمى "حكومة جوايدو المؤقتة"، وهي حكومة حلتها المعارضة نفسها في يناير الماضي معتبرة أنها لم تحقق أهداف التغيير السياسي التي أعلنتها.

مع ذلك، اعتمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 1 مايو الماضي، ترخيصا يمنح المعارضة الراديكالية الفنزويلية الحق ليس في إدارة Citgo فحسب بل وطرح أسهم الشركة وأصولها التي تقدر بما بين 10 و13 مليار دولار، للبيع من أجل سداد الديون.

وكان جوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في يناير 2019 رئيسا "انتقاليا" لفنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018 في عملية اقتراع قاطعتها المعارضة.