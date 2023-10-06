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مصرع 6 أشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية فى سريلانكا

10/6/2023 4:36:06 AM
(MENAFN- Youm7) تسببت الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار فى سريلانكا فى مصرع 6 أشخاص، كما أجبرت السلطات على إغلاق المدارس فى بعض أنحاء البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة، عن متحدث باسم مستشفى رئيسي في العاصمة السريلانكية الدكتور روكشان بيلانا قوله إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون عقب سقوط شجرة على حافلة في العاصمة كولومبو.

فيما أفاد مركز إدارة الكوارث الحكومي بمقتل شخص بعد أن سقطت صخرة على منزله أثناء انهيار طيني في منطقة "جالي" التي تبعد حوالي 130 كيلومترا عن جنوب العاصمة.

وأوضح المركز أن الفيضانات والانهيارات الطينية ألحقت أضرارا بمئات المنازل في 12 مقاطعة؛ وتضرر أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم 1473 أسرة انتقلت إلى مراكز إيواء مؤقتة.

واضطرت السلطات إلى إغلاق المدارس اليوم الجمعة في مقاطعة "ماتارا" الساحلية والتي تعد الأكثر تضررا بسبب الفيضانات وخطر حدوث انهيارات أرضية.

تجدر الإشارة إلى أن أمطارا موسمية غزيرة تضرب سريلانكا منذ ما يزيد عن أسبوع، حيث تغمر مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق.



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