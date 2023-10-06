ترامب يدعم السيناتور جيم جوردان لرئاسة مجلس النواب.. ويؤكد: سيكون رائعا

MENAFN - Youm7) أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يؤيد ترشيح النائب الجمهوري جيم جوردان، ليخلف رئيس مجلس النواب المعزول كيفن مكارثي ، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأعلن ترامب دعمه لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب بعد ساعات على تصريحه بأنه مستعد لتولي منصب رئيس مجلس النواب "مؤقتا" حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة مكارثي.

وكتب ترامب في منشور عبر شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "عضو الكونجرس جيم جوردان كان نجما قبل فترة طويلة من قيامه برحلته الناجحة جدا إلى واشنطن العاصمة، ممثلا منطقة الكونجرس الرابعة في أوهايو".

وأكد أن ترامب ان جوردان رجل المهمة، قائلا: "جوردان يحظى باحترام الجميع، وهو الآن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب. كرئيس، كان لي الشرف بمنح جيم أعلى جائزة مدنية في بلادنا، وهي وسام الحرية الرئاسي"، وتابع: "له يد حازمة في مكافحة الجريمة وأزمة الحدود والجيش، والتعديل الثاني. جيم وزوجته وبولي وعائلته رائعون - سيكون رئيسا عظيما لمجلس النواب، وسيحظى بتأييدي الكامل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن جوردان حصل، وهو الرئيس المؤسس لتجمع الحرية اليميني المتشدد، بالفعل على تأييد العديد من حلفاء مكارثي وكذلك بعض المتشددين الجمهوريين الذين هاجموا بشدة المتحدثين السابقين في الحزب الجمهوري.

ولفتت إلى أن المعتدلين الذين يشعرون بالقلق من قرب جوردان من ترامب وبعض أعضاء المنطقة المتأرجحة مترددون في دعمه، ويقول بعض المحافظين إنهم يرغبون في وصول وجه جديد إلى القيادة.











