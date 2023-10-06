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المنتخب الأولمبى الأردنى يصل القاهرة 10 أكتوبر لمواجهة مصر وديًا

10/6/2023 4:36:03 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى نظيره الأردنى يوم 12 أكتوبر الجارى وديا على استاد القاهرة، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الأولمبياد بباريس العام المقبل، قبل السفر إلى أوزبكستان لمواجهته وديا يوم 16 من نفس الشهر، حيث يصل المنتخب الأولمبى الأردنى للقاهرة يوم 10 أكتوبر.



ورفض اتحاد الكرة عرضًا لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين الأوليمبي بقيادة روجيريو ميكالى ونظيره البرازيلى، وجاء الرفض بسبب التكلفة العالية التى سيتحملها اتحاد الكرة حال خوض المباراتين.



واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب، على انطلاق معسكره القادم يوم 9 أكتوبر الجارى، والذي يواجه خلاله أوزبكستان وديا فقط، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد باريس 2024.



وطلب ميكالي من جهازه المعاون تجهيز تقرير فنى عن منتخب أوزباكستان بعد الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى أكتوبر المقبل، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.







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