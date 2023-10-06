المنتخب الأولمبى الأردنى يصل القاهرة 10 أكتوبر لمواجهة مصر وديًا

(MENAFN
- Youm7) يواجه منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى نظيره الأردنى يوم 12 أكتوبر الجارى وديا على استاد القاهرة، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الأولمبياد بباريس العام المقبل، قبل السفر إلى أوزبكستان لمواجهته وديا يوم 16 من نفس الشهر، حيث يصل المنتخب الأولمبى الأردنى للقاهرة يوم 10 أكتوبر.
ورفض اتحاد الكرة عرضًا لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين الأوليمبي بقيادة روجيريو ميكالى ونظيره البرازيلى، وجاء الرفض بسبب التكلفة العالية التى سيتحملها اتحاد الكرة حال خوض المباراتين.
واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب، على انطلاق معسكره القادم يوم 9 أكتوبر الجارى، والذي يواجه خلاله أوزبكستان وديا فقط، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد باريس 2024.
وطلب ميكالي من جهازه المعاون تجهيز تقرير فنى عن منتخب أوزباكستان بعد الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى أكتوبر المقبل، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.
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