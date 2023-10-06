تعرف على غيابات الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدورى.. كهربا والسولية الأبرز

MENAFN - Youm7) يتواصل غياب أكثر من لاعب فى الأهلى عن الفريق فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الأحد، فى الدورى الممتاز "دورى نايل"، حيث يتواصل غياب صلاح محسن ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وخالد عبد الفتاح، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد للإصابة، ومعهم محمود كهربا للإيقاف.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع علي معلول وموديست وإمام عاشور في نصف نهائي كأس مصر، لينتظر المارد الأحمر الفئز من مواجهة الزمالك وبيراميدز من أجل اللعب معه في نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

على صعيد متصل أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة والصعود إلى نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد، وكان ينقصنا الهدوء وثقة اللاعبين، وهو ما تسبب في بعض المشاكل لاسيما أن لاعبي إنبي اعتمدوا على الكرات المرتدة.

وقال كولر خلال تصريحات تليفزيونية: "في الشوط الثاني دخلنا اللقاء بجدية وأحرزنا هدفا ثانيا ونشطنا هجوميا وأهدرنا عدة فرص، ولم يكن لدينا نفس الإصرار والوضوح الذي كنا عليه في الشوط الأول، ولكن أحرزنا الهدف الثالث وهو ما أراحنا في المباراة".

وأردف: "المهم بالنسبة لي هو الوصول إلى النهائي، والآن أصبح أمامنا فرصة لتحقيق لقب جديد، وكل ثلاثة أيام لدينا هدف جديد، والمباراة القادمة بالنسبة لنا تكون أهم مباراة في الموسم".

واستطرد كولر: "كل فرد في المجموعة مطالب بالعمل من أجل الفريق ولا أحب أن يبحث كل فرد أن يضع نفسه في المقدمة، ولا بد أن يعمل الجميع من أجل المجموعة.. وسعيد جدا بوجود الجمهور ودعمه وأن يتاح لهم الحضور بعدد كبير، وسعادتي تزداد في وجودهم بأعداد كبيرة".