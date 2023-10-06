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خالد بيبو ساحر الأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ47

10/6/2023 4:36:02 AM
(MENAFN- Youm7) يحتفل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الاهلى ، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ47، حيث ولد عام 1976 بمدينة السويس، ويمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات مع الكرة المصرية، دونها عبر تاريخ هائل من اللحظات الممتعة في تاريخ القلعة الحمراء.



لعب خالد على محمد الأمين، الشهير بـ"خالد بيبو"، لأندية السويس، والإسماعيلى، والأهلى، والمصرى، وبتروجت، وبزغ نجم بيبو أحد أشهر لاعبى الكرة المصرية مطلع الألفية الجديدة، فى الولاية الأولى للبرتغالى مانويل جوزيه، وأصبح أول لاعب يسجل هاتريك فى نهائى بطولات أفريقيا للأندية، وكذلك اللاعب الوحيد الذى سجل سوبرهاتريك فى مباراة القمة.



صعد خالد بيبو للفريق الأول للسويس منتصف التسعينيات فى جيل ضم أحمد متولى، وحسان أبوالوفا، وأشرف عبدالرشيد وغيرهم، انضم للدراويش موسم "1997-1998" واستمر في صفوفه ثلاث سنوات، حقق معه لقب كأس مصر عام "2000"، ووصيف الدورى في نفس الموسم، وسجل مع الفريق "18" هدفا.



انتقل بيبو للأهلى موسم "2000-2001" واستمر مع الفريق خمسة أعوام، حقق خلالها لقب الدورى مرتين عامى "2004-2005، 2005-2006"، وكأس مصر ثلاث مرات أعوام "2001، 2003، 2006"، ودورى أبطال أفريقيا عام "2001، 2005"، والسوبر الأفريقى "2002"، والسوبر المحلى "2003".



لعب مع الأهلى "133" مباراة سجل فيها "38" هدفا، بواقع "80" مباراة في الدورى سجل فيه "20" هدفا أشهرها السوبر هاتريك في مباراة القمة الشهيرة، و"18" مباراة في الكأس سجل"6" أهداف أشهرها هدف في نهائى "2003".



كما شارك في "27" مباراة أفريقيا سجل فيها "11" هدفا، منها هاتريك في صن داونز في النهائى، وهدف في كايزر تشيفز في السوبر، كما لعب مباراة السوبر المصرى السعودى أمام اتحاد جدة وسجل هدفا، وشارك في مباراة وحيدة للسوبر المحلى.



انتقل للمصرى موسم "2005-2006"، ثم بتروجت الصاعد موسم "2006-2007" واستمر معه عامين، سجل خلالها هدفين فقط في بطولة الدورى.



ليصل إجمالى أهداف خالد بيبو في مسابقة الدورى إلى "46" هدفا، وسبعة أهداف في كأس مصر، و"12" هدفا إفريقيا، وهدف في السوبر المصرى السعودى, . بإجمالى "66" هدفا، منها "38" بقميص الأهلى، و"18" بقميص الإسماعيلى، و"8" مع السويس، وهدفين بقميص بتروجت.



مع منتخب مصر لعب خالد بيبو "19" مباراة سجل خلالها هدفين، وفى مايو 2008 أعلن خالد بيبو اعتزال الساحرة المستديرة ثم توجه للعمل الاعلامى كمحلل لمباريات الكرة قبل أن يستقر حالياً رئيساً لقطاع الناشئين بالنادى الاهلى.







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