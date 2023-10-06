حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- السادس من أكتوبر
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1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون يقضي بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهدف تجميع الأخبار وتوزيعها على المؤسسات الإعلامية والأفراد وإبراز قضايا الكويت العادلة في المحيط الإقليمي والدولي.
1994 - النظام العراقي يحشد قواته العسكرية على الحدود الكويتية وردت الكويت على هذا الحشد بتحريك الدبلوماسية الكويتية واستجابت دول العالم للنداء الكويتي.
2003 - البعثة الدولية لمراقبة الحدود الكويتية - العراقية (يونيكوم) تنهي أعمالها بعد 12 عاما من العمل الهادف إلى تعزيز الأمن والاستقرار على طول الحدود الكويتية - العراقية.
2009 - الكويت تنضم إلى الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لتصبح العضو الـ67.
2010 - المحامي والكاتب محمد مساعد الصالح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 75 عاما وهو أحد أعلام الصحافة الكويتية حيث ترأس تحرير صحيفة الوطن ومجلة الهدف.
2012 - منتخب الكويت للجودو يتوج بلقب البطولة الخليجية الـ 16 برصيد 29 ميدالية منها 22 ذهبية.
2013 - الفنان التشكيلي حسين المسيب ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 78 عاما ويعتبر أحد رواد الحركة التشكيلية في الكويت. 2018 - شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية تفتتح مشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الذي يعتبر أكبر مسلخ من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وتقدر مساحته الإجمالية بـ 94 ألف متر مربع.
2020 - الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية تسجل هزة أرضية بقوة 4ر2 على مقياس ريختر شمال شرق الكويت وغرب جزيرة بوبيان.
2022- رئيسة تحرير مجلة الكويت للعلوم الدكتورة شفيقة العوضي تعلن انضمام مجلة الكويت للعلوم ومجلة الأبحاث الهندسية التابعتين لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت إلى قاعدة النشر العالمية إلسيفير (Elsevier) مما يعد نقلة نوعية في عالم الأبحاث العلمية. (النهاية)
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