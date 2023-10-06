حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- السادس من أكتوبر

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1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون يقضي بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهدف تجميع الأخبار وتوزيعها على المؤسسات الإعلامية والأفراد وإبراز قضايا الكويت العادلة في المحيط الإقليمي والدولي.

1994 - النظام العراقي يحشد قواته العسكرية على الحدود الكويتية وردت الكويت على هذا الحشد بتحريك الدبلوماسية الكويتية واستجابت دول العالم للنداء الكويتي.

2003 - البعثة الدولية لمراقبة الحدود الكويتية - العراقية (يونيكوم) تنهي أعمالها بعد 12 عاما من العمل الهادف إلى تعزيز الأمن والاستقرار على طول الحدود الكويتية - العراقية.

2009 - الكويت تنضم إلى الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لتصبح العضو الـ67.

2010 - المحامي والكاتب محمد مساعد الصالح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 75 عاما وهو أحد أعلام الصحافة الكويتية حيث ترأس تحرير صحيفة الوطن ومجلة الهدف.

2012 - منتخب الكويت للجودو يتوج بلقب البطولة الخليجية الـ 16 برصيد 29 ميدالية منها 22 ذهبية.

2013 - الفنان التشكيلي حسين المسيب ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 78 عاما ويعتبر أحد رواد الحركة التشكيلية في الكويت. 2018 - شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية تفتتح مشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الذي يعتبر أكبر مسلخ من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وتقدر مساحته الإجمالية بـ 94 ألف متر مربع.

2020 - الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية تسجل هزة أرضية بقوة 4ر2 على مقياس ريختر شمال شرق الكويت وغرب جزيرة بوبيان.

2022- رئيسة تحرير مجلة الكويت للعلوم الدكتورة شفيقة العوضي تعلن انضمام مجلة الكويت للعلوم ومجلة الأبحاث الهندسية التابعتين لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت إلى قاعدة النشر العالمية إلسيفير (Elsevier) مما يعد نقلة نوعية في عالم الأبحاث العلمية. (النهاية)