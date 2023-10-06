سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.
مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومتمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. (النهاية) ا ف ح
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