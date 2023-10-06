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سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

10/6/2023 4:35:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.
مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومتمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. (النهاية) ا ف ح

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