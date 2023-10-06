دولة الكويت تحتفي غدا بالذكرى الثالثة لتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من إيمان الحوطي (تقرير)

الكويت - 6 - 10 (كونا) -- تحتفي دولة الكويت غدا السبت بالذكرى الثالثة لتزكية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد ليكون العضيد الأمين لسموه في قيادة البلاد نحو ركب الدول المتطورة وشعبها لمزيد من الرفعة والرخاء والازدهار.

وعقب التزكية السامية في السابع من أكتوبر عام 2020 وأدائه اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد جرت مبايعة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في جلسة خاصة لمجلس الأمة في اليوم التالي حيث أدى سموه اليمين الدستورية أمام الأعضاء وفق قانون توارث الإمارة ودستور الكويت.

وخلال تلك الأعوام الثلاثة كان سمو ولي العهد السند الأمين لسمو أمير البلاد وشارك ممثلا سموه أو بالإنابة عن سموه في العديد من القمم والمؤتمرات علاوة على القيام بالمسؤوليات الكبيرة وإلقاء الخطب والكلمات في المناسبات الرسمية والمحطات المهمة وحمل إلى جانب سموه تلك الأعباء والأمانة العظيمة.

وعبر مسيرة عطائه الممتدة خلال العقود الستة الماضية لم يكن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بعيدا عن العمل الرسمي أو الشأن العام أو مرافقة قادة البلاد في المهمات الرسمية كما تولى العديد من المناصب الأمنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني.

ولد سمو الشيخ مشعل الأحمد في الكويت عام 1940 وهو النجل السابع لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية ثم استكمل دراسته في المملكة المتحدة حيث تخرج في كلية (هندن) للشرطة عام 1960.

وعقب عودته من الدراسة التحق سموه بوزارة الداخلية التي كانت حديثة النشأة آنذاك فتدرج في العديد من المناصب الإدارية واستمر فيها نحو 20 عاما عمل خلالها في قطاعات وإدارات مختلفة.

وواصل سمو الشيخ مشعل الأحمد تدرجه في مناصب وزارة الداخلية حتى أصبح عام 1967 رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980 حيث عمل على تطوير أداء أجهزتها وتحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة.

وفي 13 أبريل 2004 عين سمو الشيخ مشعل الأحمد بموجب مرسوم أميري نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حيث ساهم في تطوير هذا الجهاز العسكري الأمني المهم وعزز دوره في حفظ أمن البلاد واستمر في شغل ذلك المنصب حتى تزكيته وليا للعهد.

وخلال ذلك أكد سمو الشيخ مشعل الأحمد في مناسبات عدة حرص الحرس الوطني على مساندة الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وحمايته من الأخطار التي تهدده وتأمين المنشآت الحيوية في البلاد والاستعداد الدائم لتلبية أية مهمات أخرى يكلف بها من مجلس الدفاع الأعلى.

وإضافة إلى مناصبه الرسمية التي شغلها طوال العقود الستة الماضية تولى سمو الشيخ مشعل الأحمد عددا من المناصب الفخرية منها تزكيته رئيسا فخريا لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة بين عامي 1973 و2017 كما كان أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي ورئيسها الفخري.

وفي عام 1977 عين أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سمو الشيخ مشعل الأحمد رئيسا لديوانية شعراء النبط التي أنشئت بهدف المحافظة على تراث الأجداد من الشعر النبطي وتعليمه للأجيال الحالية وغرس ما يتضمن من عادات وموروثات في نفوس الأبناء.

وفي الرابع من ديسمبر 2018 قلدت وزير الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي سمو الشيخ مشعل الأحمد وسام (قائد جوقة الشرف) من الجمهورية الفرنسية باعتباره أحد الرجال المميزين الذين بنوا الكويت وساعدوا على مد روابط الصداقة المتينة بين الكويت وفرنسا.

وهكذا تمضي مسيرة الخير والبناء والنماء والإعمار في البلاد التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ويعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسدد على دروب الخير خطاهما في اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي تسهم في إعلاء راية البلاد ودفع عجلة التنمية والاعمار فيها. (النهاية) ا ح / ت م