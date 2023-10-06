سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 40ر4 دولار ليبلغ 33ر89 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40ر4 دولار ليبلغ 33ر89 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 73ر93 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74ر1 دولار لتبلغ 07ر84 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91ر1 دولار لتبلغ 31ر82 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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