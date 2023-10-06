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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 40ر4 دولار ليبلغ 33ر89 دولار

10/6/2023 4:35:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40ر4 دولار ليبلغ 33ر89 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 73ر93 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74ر1 دولار لتبلغ 07ر84 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91ر1 دولار لتبلغ 31ر82 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




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