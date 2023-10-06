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استشهاد فلسطيني واصابة 60 في هجوم للمستوطنين على بلدة بالضفة الغربية

10/6/2023 4:35:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 10 (كونا) --استشهد فلسطيني اليوم الجمعة برصاص مستوطن اسرائيلي بعد ان هاجم عشرات المستوطنين بلدة (حوارة) جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية فيما اصيب اكثر من 60 فلسطينيا في الهجوم..
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشاب لبيب ضميدي (19 عاما) استشهد برصاصة في القلب اطلقها عليه مستوطن اسرائيلي في البلدة.
ومن جهتها ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أن أكثر من 60 فلسطينيا اصيبوا في الهجوم الذي نفذه المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال على البلدة مشيرة الى ان من بين الاصابات اربعة اطفال اصيبوا بحالات اختناق بالغاز.
وكان الشاب ضميدي من بين مئات من اهالي (حوارة) خرجوا من منازلهم وتصدوا للمستوطنين الذين هاجموا المنازل والممتلكات بعد ان اغلقوا الشارع الرئيسي الذي يصل بين مدينة (نابلس) ووسط وجنوب الضفة الغربية.
وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المستوطنين نصبوا خيمة وسط البلدة وقاموا بأعمال استفزاز وعربدة قبل مهاجمتهم للمنازل.
وجاء هذا بعد ساعات من استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في البلدة بزعم اطلاقه النار باتجاه مستوطنين.
وسبق هذا استشهاد شابين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية.
وتعقيبا على تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة ان سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمر من خلال اصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا ومخيماتنا.
وأضاف في حديث مع تلفزيون فلسطين ان حكومة الاحتلال والادارة الامريكية تتحملان المسؤولية عن الجرائم الخطرة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستعمرون في الارض الفلسطينية كافة وآخرها هجوم المستعمرين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في (حوارة) واعدام اربعة شبان في البلدة ومدينة (طولكرم) والاقتحامات المتواصلة للمسجد الاقصى. (النهاية)

ن ق / ط م ا



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