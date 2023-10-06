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قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون في إسبانيا توسيع التكتل الأوروبي

10/6/2023 4:35:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 10 (كونا) -- يعقد في إسبانيا اليوم الجمعة اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي بمشاركة رؤساء الدول والحكومات ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتناول القضايا الأساسية على الأجندة الأوروبية وعلى رأسها توسيع الاتحاد الأوروبي قبل 2030.
وتستضيف مدينة (غرناطة) الأندلسية في إطار رئاسة إسبانيا الدورية للاتحاد الأوروبي الاجتماع الذي سيتناول قضيتي توسيع الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وأزمة الهجرة.
وسيطرح قادة التكتل الأوروبي الأجندة الاستراتيجية المستقبلية 2024-2029 وكيفية جعل أوروبا أكثر مرونة وصمودا في وجه الأزمات والتحديات المستقبلية وترسيخ تنافسيتها وتقليل الاعتماد على دول ثالثة وخاصة الصين.
وسيبدأ اليوم للمرة الأولى نقاش داخلي عميق حول توسيع الاتحاد الأوروبي باعتباره "ضرورة جيوسياسية" ووضع مواعيد زمنية وتحديد استراتيجية تكيف الدول الأعضاء مع تلك التغيرات إلى جانب تقديم خطوات لمساعدة الدول الطامحة للانضمام إليه والمرشحة لاستيفاء الشروط لتحقيق انضمامها الكامل.
وتتمتع ثماني دول حاليا بوضع مرشح رسمي للعضوية في الاتحاد الأوروبي هي أوكرانيا وتركيا ومولدوفا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا في حين أن هناك دولتين مرشحتين محتملتين هما جورجيا وكوسوفو.
ويأتي الاجتماع بعد يوم من الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية بمشاركة قادة 45 دولة بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طالب القادة الأوروبيين بمزيد من المساعدات لأوكرانيا في زيارته الرسمية الأولى لإسبانيا.
وشدد المشاركون في القمة على مواصلة دعم أوكرانيا للصمود في وجه الحرب الروسية فيما تناولوا عدة قضايا بينها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبيئة وكذلك التعددية السياسية والتحديات الجيوسياسية. (النهاية)

ه ن د / ط م ا



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