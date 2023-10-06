قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون في إسبانيا توسيع التكتل الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 10 (كونا) -- يعقد في إسبانيا اليوم الجمعة اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي بمشاركة رؤساء الدول والحكومات ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتناول القضايا الأساسية على الأجندة الأوروبية وعلى رأسها توسيع الاتحاد الأوروبي قبل 2030.
وتستضيف مدينة (غرناطة) الأندلسية في إطار رئاسة إسبانيا الدورية للاتحاد الأوروبي الاجتماع الذي سيتناول قضيتي توسيع الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وأزمة الهجرة.
وسيطرح قادة التكتل الأوروبي الأجندة الاستراتيجية المستقبلية 2024-2029 وكيفية جعل أوروبا أكثر مرونة وصمودا في وجه الأزمات والتحديات المستقبلية وترسيخ تنافسيتها وتقليل الاعتماد على دول ثالثة وخاصة الصين.
وسيبدأ اليوم للمرة الأولى نقاش داخلي عميق حول توسيع الاتحاد الأوروبي باعتباره "ضرورة جيوسياسية" ووضع مواعيد زمنية وتحديد استراتيجية تكيف الدول الأعضاء مع تلك التغيرات إلى جانب تقديم خطوات لمساعدة الدول الطامحة للانضمام إليه والمرشحة لاستيفاء الشروط لتحقيق انضمامها الكامل.
وتتمتع ثماني دول حاليا بوضع مرشح رسمي للعضوية في الاتحاد الأوروبي هي أوكرانيا وتركيا ومولدوفا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا في حين أن هناك دولتين مرشحتين محتملتين هما جورجيا وكوسوفو.
ويأتي الاجتماع بعد يوم من الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية بمشاركة قادة 45 دولة بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طالب القادة الأوروبيين بمزيد من المساعدات لأوكرانيا في زيارته الرسمية الأولى لإسبانيا.
وشدد المشاركون في القمة على مواصلة دعم أوكرانيا للصمود في وجه الحرب الروسية فيما تناولوا عدة قضايا بينها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبيئة وكذلك التعددية السياسية والتحديات الجيوسياسية. (النهاية)
ه ن د / ط م ا
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