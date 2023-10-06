سيؤول: كوريا الشمالية قد تطلق قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 6 - 10 (كونا) -- قال مركز أبحاث تديره الدولة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية قد تطلق قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري في الفترة ما بين 10 و26 أكتوبر الجاري بعد فشل إطلاقين سابقين.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد الكوري للتوحيد الوطني في سيؤول القول إنه من المرجح أن تحاول بيونغ يانغ إطلاق قمرها الاصطناعي للاستطلاع العسكري قبل الموعد المنتظر لمحاولة كوريا الجنوبية إطلاق قمر اصطناعي الشهر المقبل.
وأضاف المعهد "يبدو أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية لإيصال رسالة سياسية من خلال إطلاق القمر الاصطناعي بدلا من تحسين الجوانب الفنية".
وتخطط كوريا الجنوبية لإطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر المقبل في إطار مشروع لنشر ما مجموعه خمسة أقمار اصطناعية من هذا القبيل.
وحاولت كوريا الشمالية مرتين إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري يحمل اسم (ماليغيونغ-1) في مايو وأغسطس الماضين لكن كلا الإطلاقين انتهى بالفشل.
وأعلنت كوريا الشمالية في وقت لاحق أنها ستقوم بمحاولة ثالثة في أكتوبر الجاري.
ويعد القمر الاصطناعي للاستطلاع العسكري من بين الأسلحة العالية التقنية التي تعهدت كوريا الشمالية بتطويرها والتي تشمل أيضا صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وغواصة تعمل بالطاقة النووية. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN06102023000071011013ID1107201387
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