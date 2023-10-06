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سيؤول: كوريا الشمالية قد تطلق قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري

10/6/2023 4:35:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 6 - 10 (كونا) -- قال مركز أبحاث تديره الدولة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية قد تطلق قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري في الفترة ما بين 10 و26 أكتوبر الجاري بعد فشل إطلاقين سابقين.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد الكوري للتوحيد الوطني في سيؤول القول إنه من المرجح أن تحاول بيونغ يانغ إطلاق قمرها الاصطناعي للاستطلاع العسكري قبل الموعد المنتظر لمحاولة كوريا الجنوبية إطلاق قمر اصطناعي الشهر المقبل.
وأضاف المعهد "يبدو أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية لإيصال رسالة سياسية من خلال إطلاق القمر الاصطناعي بدلا من تحسين الجوانب الفنية".
وتخطط كوريا الجنوبية لإطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر المقبل في إطار مشروع لنشر ما مجموعه خمسة أقمار اصطناعية من هذا القبيل.
وحاولت كوريا الشمالية مرتين إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري يحمل اسم (ماليغيونغ-1) في مايو وأغسطس الماضين لكن كلا الإطلاقين انتهى بالفشل.
وأعلنت كوريا الشمالية في وقت لاحق أنها ستقوم بمحاولة ثالثة في أكتوبر الجاري.
ويعد القمر الاصطناعي للاستطلاع العسكري من بين الأسلحة العالية التقنية التي تعهدت كوريا الشمالية بتطويرها والتي تشمل أيضا صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وغواصة تعمل بالطاقة النووية. (النهاية)

م ك / ط م ا



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