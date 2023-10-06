قطر: 276 مليون ريال تداولات السوق العقاري في أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 6 تشرين الأول (بترا)- بلغ حجم تداولات السوق العقاري القطري خلال الأسبوع الماضي، نحو 276 مليون ريال (75.8 مليون دولار)، وذلك انخفاضا من 284 مليون ريال (78 مليون دولار) خلال الأسبوع قبل الماضي.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل القطرية اليوم الجمعة، أن عمليات البيع تركزت في بلديات، العاصمة الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق اللؤلؤة ولقطيفية.

ويرى بعض المستثمرين، أن الفرص الاستثمارية العقارية تتطلب التريث، وذلك نتيجة التقلبات التي حدثت جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق.

--(بترا)

م خ/م ق/أس

06/10/2023 10:00:04