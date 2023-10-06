قطر: 276 مليون ريال تداولات السوق العقاري في أسبوع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 6 تشرين الأول (بترا)- بلغ حجم تداولات السوق العقاري القطري خلال الأسبوع الماضي، نحو 276 مليون ريال (75.8 مليون دولار)، وذلك انخفاضا من 284 مليون ريال (78 مليون دولار) خلال الأسبوع قبل الماضي.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل القطرية اليوم الجمعة، أن عمليات البيع تركزت في بلديات، العاصمة الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق اللؤلؤة ولقطيفية.
ويرى بعض المستثمرين، أن الفرص الاستثمارية العقارية تتطلب التريث، وذلك نتيجة التقلبات التي حدثت جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
06/10/2023 10:00:04
MENAFN06102023000117011021ID1107201386
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