سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء على الكلية الحربية بحمص إلى 89 شخصا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة السورية في حصيلة غير نهائية، عن ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً، منهم 31 من النساء و5 أطفال .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الجمعة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت أمس، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الجمعة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

06/10/2023 09:38:51