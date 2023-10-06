Friday, 06 October 2023 12:42 GMT

النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار

10/6/2023 4:35:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الماضي، رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى 84.32 دولار للبرميل لكنها تراجعت 11.8 بالمئة هذا الأسبوع، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.33 بالمئة عند 82.54 دولار للبرميل، وسط انخفاض 8.8 بالمئة على مدار الأسبوع.
وكانت أوبك+ قررت هذا الأسبوع الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير كما هي، بما يشير إلى استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
06/10/2023 09:02:57

MENAFN06102023000117011021ID1107201383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث