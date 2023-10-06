النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الماضي، رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى 84.32 دولار للبرميل لكنها تراجعت 11.8 بالمئة هذا الأسبوع، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.33 بالمئة عند 82.54 دولار للبرميل، وسط انخفاض 8.8 بالمئة على مدار الأسبوع.

وكانت أوبك+ قررت هذا الأسبوع الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير كما هي، بما يشير إلى استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

06/10/2023 09:02:57