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بايدن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا

10/6/2023 4:35:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 6 تشرين الأول (بترا)- قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالضعف في التعامل مع أزمة الهجرة، أن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان اليوم الجمعة، نقلته صحيفة واشنطن تايمز، أن السلطات في كراكاس وافقت على استقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم.
بدورها، ذكرت الحكومة الفنزويلية في بيان، أن البلدين توصلا إلى اتفاق يسمح بإعادة منظمة وآمنة وقانونية للمواطنين الفنزويليين من الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة، أوقفت منذ سنوات الرحلات الجوية المباشرة المخصصة لطرد المهاجرين نحو فنزويلا التي تعاني أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خطرة.
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
06/10/2023 08:01:59

MENAFN06102023000117011021ID1107201382

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