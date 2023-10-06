البنتاغون يعلن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 6 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن أن مقاتلات أف-16 أسقطت مساء الخميس، طائرة مسيّرة تعود إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، بعدما شكلت تهديداً محتملا للقوات الأميركية في سوريا، بحسب واشنطن تايمز .

ويأتي هذا الحادث في وقت تشن فيه تركيا ضربات جوية على أهداف للأكراد في شمال سوريا رداً على هجوم انتحاري الأحد في أنقرة تبناه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "تنظيما إرهابيا".

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن الوزير لويد أوستن تحدث مع نظيره التركي يشار غولر الخميس، وحثّه على وقف التصعيد في شمال سوريا وأهمية الحفاظ على الالتزام ببروتوكولات تفادي الاشتباك والتواصل من خلال القنوات العسكرية القائمة".

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

06/10/2023 07:58:17