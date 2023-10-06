البنتاغون يعلن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 6 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن أن مقاتلات أف-16 أسقطت مساء الخميس، طائرة مسيّرة تعود إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، بعدما شكلت تهديداً محتملا للقوات الأميركية في سوريا، بحسب واشنطن تايمز .
ويأتي هذا الحادث في وقت تشن فيه تركيا ضربات جوية على أهداف للأكراد في شمال سوريا رداً على هجوم انتحاري الأحد في أنقرة تبناه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "تنظيما إرهابيا".
وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن الوزير لويد أوستن تحدث مع نظيره التركي يشار غولر الخميس، وحثّه على وقف التصعيد في شمال سوريا وأهمية الحفاظ على الالتزام ببروتوكولات تفادي الاشتباك والتواصل من خلال القنوات العسكرية القائمة".
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
06/10/2023 07:58:17
MENAFN06102023000117011021ID1107201381
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