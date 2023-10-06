أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق اليوم وغدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- تسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، اليوم الجمعة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرا الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض الاثنين، درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 16، وفي مناطق السهول 28 - 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 33 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

06/10/2023 07:53:52