81 فيلما من37 دولة بالدورة الـ 10من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

MENAFN - Youm7) يقدم "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب " خلال فعاليات دورته العاشرة التي تقام في الفترة ما بين 22-28 أكتوبر الجاري في فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية، 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةً من دول تشارك لأول مرة في الحدث وهي مملكة بوتان، وكل من جمهوريات الجبل الأسود، ومالطا، والتوغو، والفيتنام.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضاً لثلاثة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط؛ كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادي".

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة (فن) في مقر مجموعة بيئة في الشارقة، الأربعاء 4 أكتوبر، تحدثت خلاله الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة (فن) والمهرجان، والمخرج المسرحي محمد حاجي، وغادة عبد القادر، نائبة رئيس أولى، الهلال للمشاريع، بحضور عدد من الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية.





مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

8 جلسات نقاشية

ويستضيف المهرجان إلى جانب نخبة من الفنانين والمخرجين الإماراتيين والعالميين، متحدثين متخصصين في مجال الفن السابع يقدمون 8 جلسات حوارية تناقش قضايا صناعة السينما الموجهة للأطفال والشباب.

15 مخرجًا وخبيرًا سينمائيًا و20 محكماً واعداً

ويشارك في المهرجان 15 مخرجًا وخبيرًا سينمائيًا أبرزهم: محمد حاجي، وأحمد شوقي، وتشو سونج كو، وغدير السبتي، ليتولوا مهمة تقييم الأفلام المشاركة في فئات المهرجان المختلفة، والتي تتضمن:"أفلام من صنع الطلبة"، وفئة "أفلام خليجية قصيرة"، وفئة "أفلام روائية قصيرة"، وفئة "أفلام الرسوم المتحركة"، وفئة "أفلام الرسوم المتحركة الطويلة"، وفئة "أفلام روائية طويلة".

ويشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة "أفلام من صنع الأطفال والناشئة" 20 محكماً واعداً بينهم محكمين أطفال وشباب يشاركون للمرة الأولى من سوريا وسلطنة عمان.

17 سفيراً للمهرجان

وتحتفي "فن" خلال هذه الدورة بسفراء المهرجان الذين يشكلون نموذجاً ملهماً لتحفيز الأطفال على اكتشاف روائع السينما، حيث تتضمن قائمة السفراء 17 من الأطفال والشباب ومن بينهم: علياء دعيفس، وعبد الله الطويل، وماجد جمعة، ونور صالح، وغيرهم.

منصة عالمية ونموذج متفرد في المشهد الثقافي

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي خلال كلمتها: "على مدار 10 أعوام، قدم المهرجان إسهامات عديدة لدعم مسيرة السينما المحلية والعربية، حتى أصبح منصة عالمية تعزز القيم الجمالية والإبداعية لدى أطفالنا وشبابنا، وتحول بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إلى نموذج متفرد في المشهد الثقافي المحلي والعربي، يحتفي بسينما الصغار واليافعين والشباب".

الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة (فن) والمهرجان





وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله أن النسخة العاشرة من المهرجان تعد الجمهور بالذهاب إلى أبعد بكثير مما يتوقعه، عبر نخبة من الأفلام هي الأفضل عالمياً ومبادرات خلاقة تثري معارف الأطفال وتراهن على مواهبهم، حيث نجحت في استقطاب أكثر من 1710 مشاركة من 90 دولة حول العالم، منها من تشارك للمرة الأولى في المهرجان، ما يعكس مكانته وتأثيره على الخريطة العالمية.

إطلاق مبادرة "أيام الشارقة السينمائية"

وأعلنت الشيخة جواهر بنت عبد الله عن إطلاق مبادرة "أيام الشارقة السينمائية"، إحتفالاً بمرور العقد الأول من عمر "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"، وهي مصممة حصريًا لعشاق السينما. ويضم هذا الحدث مزيجًا من التركيبات الفنية المستوحاة من الأفلام، وعروض الأفلام والورش وحلقات النقاش والفعاليات المصاحبة.

وأشارت إلى أن الفعالية التي ستقام على مدار أسبوع، في العام المقبل في الشارقة، وتتضمن الرؤية المستقبلية لهذا الحدث تطويره ليصبح حدثًا عالميًا، ويسعى إلى تجسيد جوهر أيام الشارقة السينمائية ونقل التجربة المميزة إلى العديد من البلدان حول العالم مما يعزز التبادل الثقافي الفريد ويثري التجربة الشاملة.

من جانبه، أكد المخرج السينمائي محمد حاجي، في كلمته، أهمية مهرجانات السينما في تشجيع ودعم المواهب النّاشئة للانطلاق في عالِم الفن الفسيح وتشكيل تجاربهم المتفردة؛ وأضاف أن عروض الأفلام يجب أن تتوافق ذوقيّاً وعمليّاً مع الواقع المعاصر حتى يتقبّلها الجيل النّاشئ، وهذا يعني ضرورة التزام العروض الفنّيّة الخاصّة بالطفل بأعلى درجات الإتقان والمهارة في العرض والتقديم، والعمل، والإلقاء والحركة.

المخرج المسرحي محمد حاجي





ومن جهتها، ألقت غادة عبد القادر، نائبة رئيس أولى، الهلال للمشاريع، كلمة راعي المهرجان، وأثنت على دور مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في غرس أسس التواصل الحضاري والإنساني لدى الأجيال الناشئة، وتمكينهم من التعبير عن شغفهم من خلال هذا الوسط الإبداعي اللامحدود، وشددت على أهمية الفنون في التأثير إيجابياً على المجتمع، مؤكدةً فخرها بدعم المبادرات الفنية الهادفة، والتي يعد "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب" من أبرزها.

غادة عبد القادر، نائبة رئيس أولى، الهلال للمشاريع



