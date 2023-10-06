نادية الجندي: صوتى للرئيس السيسي فى الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات

(MENAFN
- Youm7) قالت نجمة الجماهير نادية الجندي لـ اليوم السابع، إنها سعيدة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضافت، "لازم يكمل مسيرة الانجازات اللي بدأها ويستكمل حالة التقدم التي تعيش فيها مصر".
وأشارت نادية الجندي، "صوتي للرئيس السيسي لازم نقف وراه وندعمه وأن شاء الله نحافظ علي بلدنا والحمدلله وصلنا لمرحلة متقدمة وما ينفعش نرجع من نص الطريق، واجهنا صعاب وتحديات وتغلبنا عليها كشعب ورئيس".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .
وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.
أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.
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