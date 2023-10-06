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نادية الجندي: صوتى للرئيس السيسي فى الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات

10/6/2023 4:35:10 AM
(MENAFN- Youm7) قالت نجمة الجماهير نادية الجندي لـ اليوم السابع، إنها سعيدة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضافت، "لازم يكمل مسيرة الانجازات اللي بدأها ويستكمل حالة التقدم التي تعيش فيها مصر".



وأشارت نادية الجندي، "صوتي للرئيس السيسي لازم نقف وراه وندعمه وأن شاء الله نحافظ علي بلدنا والحمدلله وصلنا لمرحلة متقدمة وما ينفعش نرجع من نص الطريق، واجهنا صعاب وتحديات وتغلبنا عليها كشعب ورئيس".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.



وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .



وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.



أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.







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