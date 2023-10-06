حسين الجسمى يحيى حفلاً غنائيًا في الكويت الأسبوع المقبل

MENAFN - Youm7) يحيى النجم حسين الجسمى حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 12 أكتوبر الجارى، ويشاركه في الحفل المطربة رحمة رياض ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

طرح النجم الاماراتى حسين الجسمى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الوردة ارتاحت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهير بـ "فزاع"، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.

طرح مؤخراً، أغنية بعنوان "بلبطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تتناسب مع أجواء الصيف، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضرى و أيضاً، أغنية بعنوان "يا خبر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع

أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.





ولم يغفل أن يضع بصمته باللهجة المصرية كعادته، حخيث طرح حسين الجسمى أغنية "أستاذ في الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.



