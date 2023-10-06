Watch It تستمر فى مراهنتها على الشباب بأعمالها الأصلية..من العوضى لحاتم صلاح

MENAFN - Youm7) تتبع منصة watch it فى المراهنة على الشباب فى أعمالها الأصلية وخاصة المسلسلات، وذلك منذ تدشين المنصة قبل 3 سنوات، إذ حققت هذه السياسية نجاحاً ملموساً فى الأعمال الأصلية التى عرضتها المنصة، حيث منحت المنصة البطولة الأولى لعدد من الفنانين على مدار السنوات الماضية، وكانت البداية بالفنان أحمد العوضى فى مسلسل شديد الخطورة الذى سجل أولى أعمال المنصة الأصلية.

وخاص أحمد العوضى أولى بطولاته خلال مسلسل "شديد الخطورة" المكون من 7 حلقات، وكان آول أعمال watch it الأصلية عام 2020، وشارك فى بطولة العمل ريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على ودارت أحداثه فى إطار أكشن مثير.

شديد الخطورة





وفى ثانى أعمال منصة watch it الأصلية، تم إسناد البطولة للفنان محمد أنور خلال مسلسل "إسعاف يونس" المكون من 10حلقات، وكانت أولى بطولاته، وشارك فى العمل سارة سلامة، محمد على رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومن ضيوف الشرف أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزأوي، محسن منصور، محمد محمود وإخراج معتز التوني.

اسعاف يونس





وقدمت منصة watch it بعد ذلك مسلسل "تحقيق"والذى اعتمد على البطولة الشبابية،

ويشارك فى بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مى الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تحقيق





كذلك

مسلسل "ريفو" الذى اتبع نفس السياسية بالاعتماد على البطولة الشبابية،وشارك فى بطولته ركين سعد، أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقى صخر، مينا النجار، محسن محيى الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشإذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، وحققت التجربة نجاحاً كبيراً جعلت القائمون على العمل يقدمون جزءً ثانياً.

ريفو

وتكررت التجربة فى مسلسل "اتزان" بالاعتماد على البطولة الشبابية حيث ضم

فى قائمة أبطاله ركين سعد، صدقى صخر

نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكى والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادى عبد السلام.

اتزان

وعادت المنصة للاعتماد على فنان شاب ومنحة البطولة خلال مسلسل "بالطو" إذ تم اسناد بطولته للفنان الشاب عصام عمر، وحقق العمل نجاحاً كبيراً على كافة المستويات، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومى فؤاد، خالد الصأوى، محمد لطفى، محمود البزأوى، وإخراج عمر المهندس.

بالطو

وفى آخر أعمال المنصة الأصلية تم تقديم ألفنان الشاب حاتم صلاح فى البطولة لأول مرة فى مسلسل "على باب العمارة" الذى انطلق عرضه هذا الأسبوع، ويشارك فى بطولة العمل آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيرى سالم،

على باب العمارة







