طريقة عمل اللانشون بخطوات سهلة وبسيطة.. دلعي أولادك أيام المدرسة

(MENAFN
- Youm7)
طريقة عمل اللانشون من الطرق السهلة التي يمكن تحضيرها في مطبخك، حيث تعتمد على مكونات متوفرة ومضمونة، ويمكن أن تحصلي على كميات كثيرة من اللانشون بالقليل من اللحوم، التى تعتبر من الوجبات التي يعشقها الأطفال بشكل كبير ودائمًا يفضلون تناولها في المدارس والرحلات، لذا نستعرض فى هذا التقرير، طريقة عمل اللانشون في المنزل على طريقة الشيف مي صيام.
طريقة عمل اللانشون طريقة عمل اللانشون: المكونات:
نصف كيلو لحمة مفرومة.
5 مثلثات جبنة.
نصف كوب دقيق .
ملح.
فلفل أسود.
ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة ثوم و بصل بودرة.
خطوات تحضير اللانشون اللحم في المنزل:
حضري وعاء واخلطي اللحم المفروم
مع
الدقيق والتوابل
جيداً.
ضعي البيض والجبنة مع الخلط .
حضري الكبة أو محضر الطعام
وقومي بخلط العجينة جيداً حتى تتجانس وتصبح ناعمة.
قومي بغمس يديك في القليل من الزيت حتى يسهل علينا إخراج الخليط من العجين.
شكلي الخليط على ورق فويل على شكل أسطوانة، و يغلق ويلف جيداً.
حضري
وعاء على النار به ماء يغلي ثم ضعي فيه اللانشون ويترك ساعة على النار.
ثم يترك حتي يبرد تماما و يدخل الثلاجة ليلة كاملة ثم يقطع لشرائح ويقدم في
وجبات الإفطار مع قطع الخيار والجبن والبيض.
لانشون
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