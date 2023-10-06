اكتشفت شغفها فى الحلى.. ندى صيدلانية تبدع في تصميم إكسسوارت ذهبية وفضية

(MENAFN
- Youm7) قد ينال الشخص المجتهد الكثير من الشهادات العلمية، بسبب حبه للدراسة وتفانيه فيها على أكمل وجه مما يجعله مؤهل لنيل مكانة عالية بين الجميع، ولكن هناك المتميزين منهم، الذين يستمعون لشغفهم ويؤمنون بموهبتهم بل ويسعون لتطويرها يوماً بعد يوم، هذا ما فعلته ندى شوبير صاحبة الـ 25 عاما وخريجة كلية الصيدلة بجامعة المنصورة بعدما اكتشفت هوايتها فى تصميم الحلي والإكسسوارات وتطعيمها بالأحجار الكريمة.
احجار كريمة ندى صيدلانية تبدع في صنع الحلي بالأحجار الكريمة: شغف وعشق
قالت ندى في حديثها لـ "اليوم السابع" إنها تخرجت من كلية الصيدلة منذ عامين، بعد رحلة دراسة متفوقة ولكن هوايتها ظلت تطاردها في مخيلتها وأفكارها، والتى تحدثت عنها بكل شغف وعشق، وتابعت أنها في السنة الثانية من كلية الصيدلة تعرفت على نوع مختلف من فن صناعة وتصميم الحلي والإكسسوارات يسمى "wirework"، وهو عبارة عن تشكيل السلك النحاس، فقررت تعليم نفسها بنفسها، وبشكل ذاتي أخذت تبحث عن تفاصيل هذا الفن، بجانب مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو لتصميم الحلي.
أحجار كريمة
بعد فترة ليست بقصيرة علمت أن هذا النوع من الفنون له بحر واسع ومليء بالتفاصيل، فقررت أخذ كورس أونلاين، لكي تتمكن من صناعة حلي مميزة وجملية وتناسب كل الأذواق، الأمر الذي زاد حماسها
كما ساعدها على ذلك تشجيع الأهل والأصدقاء لها، ومشاركتها لتصميماتها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.
اكسسوارات وحلي
وفي السنة الرابعة من كليتها قررت عمل ورشة صغيرة داخل منزلها، خاصة بعدما تعلمت لحام القطع وبعضها بالنار، بجانب تشجيع والدتها التي اعتبرتها الداعم الأقوى لها، بل وأخذت برأيها في الكثير من التصميمات واختيار "الموديل" على أن تكون أفكارها بالكامل خارج الصندوق، ولأنها ابنة محافظة المنصورة أرادت أن تصقل هذه الموهبة بأخذ أحد الدورات التدريبية لصناعة الحلي في القاهرة، الأمر الذي دعمها فيه والدها الذي كان يسافر معها وينتظرها قرابة الـ 4 ساعات، ثم تتجول في "حارة اليهود" بعد كل محاضرة حتى تتمكن من شراء لوازم صنع الإكسسوارات .
اكسسوارات
رحلة مليئة بالحماس والشغف وعشق للفن جعلتها الآن قادرة على صناعة الحلي الذهبية والفضية وتطعيمها بالأحجار الكريمة، والتي عبرت من خلالها على كل ما في مخيلتها حتى لو كان التصميم غريبا وغير مألوف لكنه يظهر بشكل فني مميز، كما تمنت أن تنشىء مصنعا يقوم بتصدير الحلي والمجوهرات الخاصة بها حول العالم.
تصميم الحلي
حلي
ذهب
فضة
فن
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