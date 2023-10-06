اكتشفت شغفها فى الحلى.. ندى صيدلانية تبدع في تصميم إكسسوارت ذهبية وفضية

MENAFN - Youm7) قد ينال الشخص المجتهد الكثير من الشهادات العلمية، بسبب حبه للدراسة وتفانيه فيها على أكمل وجه مما يجعله مؤهل لنيل مكانة عالية بين الجميع، ولكن هناك المتميزين منهم، الذين يستمعون لشغفهم ويؤمنون بموهبتهم بل ويسعون لتطويرها يوماً بعد يوم، هذا ما فعلته ندى شوبير صاحبة الـ 25 عاما وخريجة كلية الصيدلة بجامعة المنصورة بعدما اكتشفت هوايتها فى تصميم الحلي والإكسسوارات وتطعيمها بالأحجار الكريمة.

احجار كريمة ندى صيدلانية تبدع في صنع الحلي بالأحجار الكريمة: شغف وعشق

قالت ندى في حديثها لـ "اليوم السابع" إنها تخرجت من كلية الصيدلة منذ عامين، بعد رحلة دراسة متفوقة ولكن هوايتها ظلت تطاردها في مخيلتها وأفكارها، والتى تحدثت عنها بكل شغف وعشق، وتابعت أنها في السنة الثانية من كلية الصيدلة تعرفت على نوع مختلف من فن صناعة وتصميم الحلي والإكسسوارات يسمى "wirework"، وهو عبارة عن تشكيل السلك النحاس، فقررت تعليم نفسها بنفسها، وبشكل ذاتي أخذت تبحث عن تفاصيل هذا الفن، بجانب مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو لتصميم الحلي.

أحجار كريمة





بعد فترة ليست بقصيرة علمت أن هذا النوع من الفنون له بحر واسع ومليء بالتفاصيل، فقررت أخذ كورس أونلاين، لكي تتمكن من صناعة حلي مميزة وجملية وتناسب كل الأذواق، الأمر الذي زاد حماسها

كما ساعدها على ذلك تشجيع الأهل والأصدقاء لها، ومشاركتها لتصميماتها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

اكسسوارات وحلي

وفي السنة الرابعة من كليتها قررت عمل ورشة صغيرة داخل منزلها، خاصة بعدما تعلمت لحام القطع وبعضها بالنار، بجانب تشجيع والدتها التي اعتبرتها الداعم الأقوى لها، بل وأخذت برأيها في الكثير من التصميمات واختيار "الموديل" على أن تكون أفكارها بالكامل خارج الصندوق، ولأنها ابنة محافظة المنصورة أرادت أن تصقل هذه الموهبة بأخذ أحد الدورات التدريبية لصناعة الحلي في القاهرة، الأمر الذي دعمها فيه والدها الذي كان يسافر معها وينتظرها قرابة الـ 4 ساعات، ثم تتجول في "حارة اليهود" بعد كل محاضرة حتى تتمكن من شراء لوازم صنع الإكسسوارات .

اكسسوارات

رحلة مليئة بالحماس والشغف وعشق للفن جعلتها الآن قادرة على صناعة الحلي الذهبية والفضية وتطعيمها بالأحجار الكريمة، والتي عبرت من خلالها على كل ما في مخيلتها حتى لو كان التصميم غريبا وغير مألوف لكنه يظهر بشكل فني مميز، كما تمنت أن تنشىء مصنعا يقوم بتصدير الحلي والمجوهرات الخاصة بها حول العالم.

تصميم الحلي





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