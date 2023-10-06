يوم الابتسامة العالمي.. 7 فوائد تؤكد أهمية البسمة بحياتك

MENAFN - Youm7) العديد من الفوائد قد لا يعرفها الأشخاص للابتسامة والتى أبرزها تحسين الحالة المزاجية والعلاقات الاجتماعية وغيرها من الفوائد التى نستعرضها فى هذا التقرير، بمناسبةيوم الابتسامة العالمي، وفقاً لما جاء في موقعdelawarepsychologicalservices .





سيدة تبتسم بقوة





إطالة العمر:

قد يكون أحد أفضل الأسباب التي تجعلك تبتسم هو أنها قد تجعلك تعيش لفترة أطول وفقاً لدراسة أجريت عام 2010، حيث وجد أن الابتسامة الصادقة والمكثفة ترتبط بارتفاع متوسط ​​العمر عند الشخص كما توجد العديد من

الأبحاث التي أشارت إلى ذلك، وتوجد بعض الأدلة التى أكدت على أن الابتسامة تساعد فى الحفاظ على حالة مزاجية إيجابية يمكن أن تساهم في العيش حياة أطول وأكثر صحة.

تخفيف التوتر:

يمكن أن يكون وجه الشخص انعكاسًا لمستوى التوتر لديه ولكن لا

تمنعنا الابتسامة من الظهور بمظهر التعب أو الإرهاق، لكنها تساعد على تقليل التوتر بغض النظر عن الشعور الذي يعيشه

الشخص.





يساعدك على مقاومة المرض:

في بيئة خالية من التوتر، لا يعمل جهازك المناعي بجهد كبير للدفاع عن الجسم، لكن اكتشف أن الابتسامة تساعد على تعزيز المناعة وزيادة عدد خلايا الدم البيضاء، مما يحمي من الالتهابات.





تجعلك أكثر إيجابية:

الابتسامة تجعلك تتخلص من التفكير السلبي وتساعدك على أن تكون شخص أكثر إيجابية وتشعر بالتحسن وتقبل على الحياة.





الابتسامة معدية:



فحاول أن تلاحظ

أن ابتسامتك لشخص تجده يبادلك نفس المشاعر ويبتسم، بالإضافة إلى إنك تحسن حالتك المزاجية، عند ملاحظة شخص آخر يبتسم لك.





تقوية الثقة مع الآخرين:

الأشخاص الذين ابتسموا كانوا أكثر عرضة للثقة بأنفسهم، وفقا لدراسة أجرتها جامعة بيتسبرج. إذا كنت تريد أن تترك انطباعًا أوليًا جيدًا، فابتسم عندما تقابل أشخاصا لأول مرة لأن الابتسامة تجعل الناس يشعرون براحة .





تجعلك تبدو أصغر سنا:

يقول الباحثون إن الابتسامة تجعل الناس يبدون أصغر سنا، بالإضافة إلى أن 63 % من الأشخاص عندما يبتسمون في الصور الفوتوغرافية يظهرون بشكل أصغر.





فوائد الابتسامة



