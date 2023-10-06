يوم الابتسامة العالمي.. 7 فوائد تؤكد أهمية البسمة بحياتك

(MENAFN
- Youm7) العديد من الفوائد قد لا يعرفها الأشخاص للابتسامة والتى أبرزها تحسين الحالة المزاجية والعلاقات الاجتماعية وغيرها من الفوائد التى نستعرضها فى هذا التقرير، بمناسبة
يوم الابتسامة العالمي، وفقاً لما جاء في موقع
delawarepsychologicalservices .
سيدة تبتسم بقوة
إطالة العمر:
قد يكون أحد أفضل الأسباب التي تجعلك تبتسم هو أنها قد تجعلك تعيش لفترة أطول وفقاً لدراسة أجريت عام 2010، حيث وجد أن الابتسامة الصادقة والمكثفة ترتبط بارتفاع متوسط العمر عند الشخص كما توجد العديد من
الأبحاث التي أشارت إلى ذلك، وتوجد بعض الأدلة التى أكدت على أن الابتسامة تساعد فى الحفاظ على حالة مزاجية إيجابية يمكن أن تساهم في العيش حياة أطول وأكثر صحة.
تخفيف التوتر:
يمكن أن يكون وجه الشخص انعكاسًا لمستوى التوتر لديه ولكن لا
تمنعنا الابتسامة من الظهور بمظهر التعب أو الإرهاق، لكنها تساعد على تقليل التوتر بغض النظر عن الشعور الذي يعيشه
الشخص.
يساعدك على مقاومة المرض:
في بيئة خالية من التوتر، لا يعمل جهازك المناعي بجهد كبير للدفاع عن الجسم، لكن اكتشف أن الابتسامة تساعد على تعزيز المناعة وزيادة عدد خلايا الدم البيضاء، مما يحمي من الالتهابات.
تجعلك أكثر إيجابية:
الابتسامة تجعلك تتخلص من التفكير السلبي وتساعدك على أن تكون شخص أكثر إيجابية وتشعر بالتحسن وتقبل على الحياة.
الابتسامة معدية:
فحاول أن تلاحظ
أن ابتسامتك لشخص تجده يبادلك نفس المشاعر ويبتسم، بالإضافة إلى إنك تحسن حالتك المزاجية، عند ملاحظة شخص آخر يبتسم لك.
تقوية الثقة مع الآخرين:
الأشخاص الذين ابتسموا كانوا أكثر عرضة للثقة بأنفسهم، وفقا لدراسة أجرتها جامعة بيتسبرج. إذا كنت تريد أن تترك انطباعًا أوليًا جيدًا، فابتسم عندما تقابل أشخاصا لأول مرة لأن الابتسامة تجعل الناس يشعرون براحة .
تجعلك تبدو أصغر سنا:
يقول الباحثون إن الابتسامة تجعل الناس يبدون أصغر سنا، بالإضافة إلى أن 63 % من الأشخاص عندما يبتسمون في الصور الفوتوغرافية يظهرون بشكل أصغر.
فوائد الابتسامة
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