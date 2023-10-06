ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.. أبرز مقتنيات الرئيس السادات بمكتبة الإسكندرية صور

MENAFN - Youm7) نحتفل اليوم الموافق 6 من أكتوبر بذكرى النصر العظيم الذى تحقق بشجاعة الجنود المصريين الذين قضوا على أسطورة الجيش الذى لا يقهر ورفعوا أعلام مصر على أراضيها، وفى هذا اليوم يجب أن نذكر الزعيم الراحل محمد أنور السادات الذى قاد حرب أكتوبر وحقق النصر والأمان لمصر، ولذلك وجب تخليد ذكراه بمتحف بمكتبة الإسكندرية في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث خصص له جناح كامل بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 مترًا.

ذكرى حرب أكتوبر.. جولة داخل متحف السادات

وعند زيارة متحف السادات، سوف يجد الزائر جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذى نجحت أجهزة الدولة فى استعادته بعد تداول صور لبيعه فى مزاد علنى.

ومن المقتنيات التي يحتوى عليها المتحف تتضمن كأس هدية من حاكم ولاية سالزبرج عام 1978 بمناسبة توقيع اتفاقية السلام، وكذلك مفتاح مدينة العريش الذى أهدى إلى الرئيس السادات فى مايو 1979 بمناسبة رفع العلم المصرى على مدينة العريش.

ويوجد داخل المتحف هدية تذكارية للرئيس الراحل من الدارسين المصريين فى ايطاليا عام 1976، وطبق من الفضة يحتوى على نقوش وزخارف أهدى إلى الرئيس السادات بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس أمريكا.

لقطات فيديو عن حياة السادات داخل بالمتحف

ويتيح المتحف أيضاً عرض "بانوراما التراث عن الرئيس السادات" والذى يتضمن لقطات فيديو أهداها التليفزيون المصرى للمكتبة وتضم عددًا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وكذلك فيلم السادات مع استعراض الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية الإسرائيلية وحرب أكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسجيلات النادرة.

قرار حرب أكتوبر المجيدة

ويوجد تمثال برونزى نصفى للرئيس الراحل، وأهم مقتنياته كما يضم المتحف قرار الحرب واستعادة أرض سيناء ومجموعة من الأوراق والملاحظات التى دونها الرئيس الراحل، من خطة الحرب وخطط خداع الطيران والمدفعية المصرية للعدو، و حجم الخسائر للعدو من خلال جولاتة بالجبهه والاستعدادات العسكرية لحرب الانتصار واسترداد الأرض.

ويوجد داخل المتحف مجموعة من الصور التى توثق حرب أكتوبر و أثناء تجول الرئيس الراحل فى غرفة عمليات الحرب، وكذلك صور ميدانية من الجبهه خلال العبور ورفع علم مصر على أرض سيناء.

بدل الرئيس الراحل أنور السادات وصور نادرة

وفى الركن الرئيسى للمتحف توجد البدلة التى كان يرتديها الرئيس الراحل، والتى ارتداها عند اغتياله، وما زالت تحمل آثار دمائه و وشاح القضاء الذى كان يرتديه الرئيس الراحل وساعته الشخصية المحفور عليها من الخلف آية الكرسى.

ويضم المتحف أيضا البدلة العسكرية التى كان يرتديها السادات عند رفع العلم المصرى فى العريش بعد اتفاقية السلام وبجوارها قلادة تم إهداءها له من دير سانت كاترين، ويضم المتحف صورة نادرة للرئيس السادات مع الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، وركن خاص لمقتنياته الشخصية والخاصة بحلاقة الذقن وفرش الأسنان، ومجموعة من الكتب الخاصة به، والجلباب الخاص به و مجموعة من المجلات الأجنبية التى تحدثت عنه وبعض الهدايا والقلادات التى حصل عليها من خارج مصر.

ويوجد داخل المتحف عددًا من الأوسمة والنياشين التى حصل عليها خلال حياته وجهاز الراديو الخاص به ومكتبته الشخصية، وعددًا من "بورتريهاته"، إلى جانب العصا الخاصة به، ومجموعة من السيوف العربية، والدروع التذكارية، و"البايب" الخاص به.

ويوجد أيضاً صندوقًا يضم ثلاث مسارج إسلامية ومسيحية ويهودية أهديت للرئيس الراحل خلال زيارته إلى القدس، و تسجيل القرآن الكريم بصوت السادات، وكذلك قصة قصيرة كتبها بخط يده إلى جانب مجموعة نادرة من التسجيلات المرئية الخاصة به.

الأدوات الشخصيةالأوسمة ومجموعة من الصورالبدل الرسمية والنياشين الخاصة بالساداتالبدلة التى ارتداها عند اغتيالهالساعة الخاصة بالرئيسالسيوفالقلم والبايب الخاص بالزعيم الراحلالنياشينبدلة المراسم الخاصة بالزعيم الراحلبعض مقتنيات المتحفتدوينات عن الحربجلباب الرئيس الراحلجواز السفر















