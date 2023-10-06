ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.. أبرز مقتنيات الرئيس السادات بمكتبة الإسكندرية صور

(MENAFN
- Youm7) نحتفل اليوم الموافق 6 من أكتوبر بذكرى النصر العظيم الذى تحقق بشجاعة الجنود المصريين الذين قضوا على أسطورة الجيش الذى لا يقهر ورفعوا أعلام مصر على أراضيها، وفى هذا اليوم يجب أن نذكر الزعيم الراحل محمد أنور السادات الذى قاد حرب أكتوبر وحقق النصر والأمان لمصر، ولذلك وجب تخليد ذكراه بمتحف بمكتبة الإسكندرية في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث خصص له جناح كامل بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 مترًا.
ذكرى حرب أكتوبر.. جولة داخل متحف السادات
وعند زيارة متحف السادات، سوف يجد الزائر جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذى نجحت أجهزة الدولة فى استعادته بعد تداول صور لبيعه فى مزاد علنى.
ومن المقتنيات التي يحتوى عليها المتحف تتضمن كأس هدية من حاكم ولاية سالزبرج عام 1978 بمناسبة توقيع اتفاقية السلام، وكذلك مفتاح مدينة العريش الذى أهدى إلى الرئيس السادات فى مايو 1979 بمناسبة رفع العلم المصرى على مدينة العريش.
ويوجد داخل المتحف هدية تذكارية للرئيس الراحل من الدارسين المصريين فى ايطاليا عام 1976، وطبق من الفضة يحتوى على نقوش وزخارف أهدى إلى الرئيس السادات بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس أمريكا.
لقطات فيديو عن حياة السادات داخل بالمتحف
ويتيح المتحف أيضاً عرض "بانوراما التراث عن الرئيس السادات" والذى يتضمن لقطات فيديو أهداها التليفزيون المصرى للمكتبة وتضم عددًا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وكذلك فيلم السادات مع استعراض الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية الإسرائيلية وحرب أكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسجيلات النادرة.
قرار حرب أكتوبر المجيدة
ويوجد تمثال برونزى نصفى للرئيس الراحل، وأهم مقتنياته كما يضم المتحف قرار الحرب واستعادة أرض سيناء ومجموعة من الأوراق والملاحظات التى دونها الرئيس الراحل، من خطة الحرب وخطط خداع الطيران والمدفعية المصرية للعدو، و حجم الخسائر للعدو من خلال جولاتة بالجبهه والاستعدادات العسكرية لحرب الانتصار واسترداد الأرض.
ويوجد داخل المتحف مجموعة من الصور التى توثق حرب أكتوبر و أثناء تجول الرئيس الراحل فى غرفة عمليات الحرب، وكذلك صور ميدانية من الجبهه خلال العبور ورفع علم مصر على أرض سيناء.
بدل الرئيس الراحل أنور السادات وصور نادرة
وفى الركن الرئيسى للمتحف توجد البدلة التى كان يرتديها الرئيس الراحل، والتى ارتداها عند اغتياله، وما زالت تحمل آثار دمائه و وشاح القضاء الذى كان يرتديه الرئيس الراحل وساعته الشخصية المحفور عليها من الخلف آية الكرسى.
ويضم المتحف أيضا البدلة العسكرية التى كان يرتديها السادات عند رفع العلم المصرى فى العريش بعد اتفاقية السلام وبجوارها قلادة تم إهداءها له من دير سانت كاترين، ويضم المتحف صورة نادرة للرئيس السادات مع الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، وركن خاص لمقتنياته الشخصية والخاصة بحلاقة الذقن وفرش الأسنان، ومجموعة من الكتب الخاصة به، والجلباب الخاص به و مجموعة من المجلات الأجنبية التى تحدثت عنه وبعض الهدايا والقلادات التى حصل عليها من خارج مصر.
ويوجد داخل المتحف عددًا من الأوسمة والنياشين التى حصل عليها خلال حياته وجهاز الراديو الخاص به ومكتبته الشخصية، وعددًا من "بورتريهاته"، إلى جانب العصا الخاصة به، ومجموعة من السيوف العربية، والدروع التذكارية، و"البايب" الخاص به.
ويوجد أيضاً صندوقًا يضم ثلاث مسارج إسلامية ومسيحية ويهودية أهديت للرئيس الراحل خلال زيارته إلى القدس، و تسجيل القرآن الكريم بصوت السادات، وكذلك قصة قصيرة كتبها بخط يده إلى جانب مجموعة نادرة من التسجيلات المرئية الخاصة به.
الأدوات الشخصية
الأوسمة ومجموعة من الصور
البدل الرسمية والنياشين الخاصة بالسادات
البدلة التى ارتداها عند اغتياله
الساعة الخاصة بالرئيس
السيوف
القلم والبايب الخاص بالزعيم الراحل
النياشين
بدلة المراسم الخاصة بالزعيم الراحل
بعض مقتنيات المتحف
تدوينات عن الحرب
جلباب الرئيس الراحل
جواز السفر
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