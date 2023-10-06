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هيئة البريد تصدر بطاقة تذكارية بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر

10/6/2023 4:35:03 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الهيئة القومية للبريد، بطاقة بريد تذكارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة احتفال سنوي يجدد الروح الوطنية ويحمل ذكريات وعلامات مجد تتوارثها الأجيال على مر العصور؛ لذا تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على مشاركة الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتوثيق هذا الحدث وتخليده.



أضاف "فاروق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الهيئة أصدرت هذا العام بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة مجموعة طوابع تذكارية مكونة من أربعة طوابع بريدية تعبر عن هذا الانتصار العظيم، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات الهامة والأعياد القومية الكبرى تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.



وجدير بالذكر أن مقاس البطاقة (14 سم في 17.5) مكونة من أربعة طوابع مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، أوفست، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.





طابع بريد ذكرى انتصارات أكتوبر








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