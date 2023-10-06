قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض يوبيل النصر.. اعرف موعده

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرض "يوبيل النصر.. خمسون عاماً على انتصارات أكتوبر"، يضم 50 عملاً فنياً توثق الحدث، وذلك يوم الاثنين 9 أكتوبر الحالى، في تمام السابعة مساءً، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.
وقال قطاع الفنون التشكيلية، فى بيانه:" تزخر متاحفنا الفنية بأعمال فنية توثق لأهم أحداث مصر الاجتماعية والسياسية، أعمال تعكس روح الوطن والأرض والناس، حتى وإن كانت قد وثقت تلك الأحداث عن طريق الفوتوغرافيا أو الأفلام الوثائقية، فهو توثيق تقريري يخلو من روح الفنان المعايش للحدث، فالفنان يضفي إحساسه على سطح العمل فيخرج العمل أكثر صدقاً وأبعد في الرؤية".
وأضاف قطاع الفنون التشكيلية:" لقد بحثنا عن هذه الأعمال في متاحف: الفن المصري الحديث بالقاهرة، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر ببورسعيد، متحف حسن حشمت، ليخرج الحدث بأعمال فنانين ليسو مؤثرين في الحركة التشكيلية المصرية فحسب، بل وعايشوا انتصارات أكتوبر بالفعل".
جدير بالذكر، أن ضمن احتفالات قطاع الفنون التشكيلية باليوبيل الذهبى لانتصار السادس من أكتوبر، تنطلق دورة ملتقى الخط العربى
تحت عنوان "الخط والنصر"
بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافة والجمعية المصرية للخط العربي
وذلك خلال الفترة من 10 حتى 20 اكتوبر بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.
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