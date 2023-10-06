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قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض يوبيل النصر.. اعرف موعده

10/6/2023 4:34:58 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرض "يوبيل النصر.. خمسون عاماً على انتصارات أكتوبر"، يضم 50 عملاً فنياً توثق الحدث، وذلك يوم الاثنين 9 أكتوبر الحالى، في تمام السابعة مساءً، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وقال قطاع الفنون التشكيلية، فى بيانه:" تزخر متاحفنا الفنية بأعمال فنية توثق لأهم أحداث مصر الاجتماعية والسياسية، أعمال تعكس روح الوطن والأرض والناس، حتى وإن كانت قد وثقت تلك الأحداث عن طريق الفوتوغرافيا أو الأفلام الوثائقية، فهو توثيق تقريري يخلو من روح الفنان المعايش للحدث، فالفنان يضفي إحساسه على سطح العمل فيخرج العمل أكثر صدقاً وأبعد في الرؤية".

وأضاف قطاع الفنون التشكيلية:" لقد بحثنا عن هذه الأعمال في متاحف: الفن المصري الحديث بالقاهرة، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر ببورسعيد، متحف حسن حشمت، ليخرج الحدث بأعمال فنانين ليسو مؤثرين في الحركة التشكيلية المصرية فحسب، بل وعايشوا انتصارات أكتوبر بالفعل".

جدير بالذكر، أن ضمن احتفالات قطاع الفنون التشكيلية باليوبيل الذهبى لانتصار السادس من أكتوبر، تنطلق دورة ملتقى الخط العربى
تحت عنوان "الخط والنصر"
بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافة والجمعية المصرية للخط العربي
وذلك خلال الفترة من 10 حتى 20 اكتوبر بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.


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