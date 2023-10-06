اكتشاف 100 لوحة ونقوش من العصر الحجرى القديم فى شرق أيبيريا

(MENAFN
- Youm7) تعرف علماء الآثار، على أكثر من 100 لوحة ونقوش
من العصر الحجرى القديم من قبل علماء الآثار فى موقع كوفا دونز على الساحل الأيبيرى الشرقى فى إسبانيا، ويُعتقد أن عمر الكهف يزيد عن 24000 عام، وقد يكون أهم موقع من نوعه تم العثور عليه فى المنطقة.
الكهف القديم
يبلغ طول الكهف 1640 قدمًا تقريبًا، ولم يتم اكتشاف علامات العصر الحجرى القديم حتى يونيو 2021 من قبل باحثين من جامعتى سرقسطة وأليكانتى الإسبانيتين، بالتعاون مع جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.
ويقول الباحثين، على الرغم من أن إسبانيا لديها أكبر عدد من مواقع فنون الكهوف من العصر الحجري القديم، إلا أنه لم يتم توثيق سوى عدد قليل جدًا منها في شرق أيبيريا حتى الآن.
وقد أدرك الفريق اتساع الكهف أثناء قيامهم بمسحه، وفي الداخل، قاموا بتوثيق أكثر من 100 تصميم مختلف تم صنعها من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات.
ونظرًا لتعقيد العلامات، فمن المحتمل أن يكون هذا هو أهم فن كهف من العصر الحجري القديم في المنطقة، وهو ينافس موقع أتشورا، الذي تم اكتشافه في شمال إسبانيا عام 2015، من حيث العدد الأكبر من الزخارف.
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