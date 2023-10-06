اكتشاف 100 لوحة ونقوش من العصر الحجرى القديم فى شرق أيبيريا

MENAFN - Youm7) تعرف علماء الآثار، على أكثر من 100 لوحة ونقوشمن العصر الحجرى القديم من قبل علماء الآثار فى موقع كوفا دونز على الساحل الأيبيرى الشرقى فى إسبانيا، ويُعتقد أن عمر الكهف يزيد عن 24000 عام، وقد يكون أهم موقع من نوعه تم العثور عليه فى المنطقة.

الكهف القديم





يبلغ طول الكهف 1640 قدمًا تقريبًا، ولم يتم اكتشاف علامات العصر الحجرى القديم حتى يونيو 2021 من قبل باحثين من جامعتى سرقسطة وأليكانتى الإسبانيتين، بالتعاون مع جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

ويقول الباحثين، على الرغم من أن إسبانيا لديها أكبر عدد من مواقع فنون الكهوف من العصر الحجري القديم، إلا أنه لم يتم توثيق سوى عدد قليل جدًا منها في شرق أيبيريا حتى الآن.

وقد أدرك الفريق اتساع الكهف أثناء قيامهم بمسحه، وفي الداخل، قاموا بتوثيق أكثر من 100 تصميم مختلف تم صنعها من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات.

ونظرًا لتعقيد العلامات، فمن المحتمل أن يكون هذا هو أهم فن كهف من العصر الحجري القديم في المنطقة، وهو ينافس موقع أتشورا، الذي تم اكتشافه في شمال إسبانيا عام 2015، من حيث العدد الأكبر من الزخارف.



