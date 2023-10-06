إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام 2023 اليوم

MENAFN - Youm7) يعلن معهد نوبل النرويجي، التابع للأكاديمية السويدية، المانحة لـ جائزة نوبل للسلام ، اليوم، الجمعة، اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2023، وذلك فى تمام الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا، أي فى تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة.

يشار إلى أن جائزة نوبل للسلام، ذكرت فى وصية ألفريد نوبل، وقال عنها: تقسم الفائدة المذكورة إلى خمسة أجزاء متساوية، تقسم على النحو التالي: .. جزء واحد للشخص الذي قام بأكبر أو أفضل عمل من أجل الأخوة بين الأمم، وعقد مؤتمرات السلام وتعزيزها.

ميدالية نوبل

أظهر ألفريد نوبل اهتماما كبيرا بالقضايا الاجتماعية وشارك في حركة السلام. معرفته ببيرثا فون سوتنر، التي كانت قوة دافعة في حركة السلام الدولية في أوروبا وحصلت فيما بعد على جائزة السلام، أثرت على آرائه حول السلام. كان السلام هو مجال الجائزة الخامس والأخير الذي ذكره نوبل في وصيته. وتمنح جائزة نوبل للسلام من قبل لجنة منتخبة من قبل البرلمان النرويجى.

يشار إلى أن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 مُنحت للمدافع عن حقوق الإنسان أليس بيالياتسكي من بيلاروس، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان الأوكرانية، مركز الحريات المدنية من قبل لجنة نوبل النرويجية في أوسلو.

وفقًا للجنة نوبل، كان هناك 343 مرشحًا لجائزة نوبل للسلام لعام 2022، من بينهم 251 فردًا و92 منظمة، ليصبح ثاني أعلى رقم مسجل في التاريخ.