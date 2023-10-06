نوبل تتذكر صورة عمرها 99 عاما لأول فائز غير أوروبى بجائزة الآداب

(MENAFN
- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، رابندرانات طاغور، الشاعر والمسرحى والروائى البنغالى، أول فائز غير أوروبى بجائزة نوبل فى الأدب، تزامنا مع إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2023.
ونشرت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعى، صورة لـ رابندرانات طاغور عمرها 99 عاما، خلال زيارته للمدينة المحرمة فى بكين، الصين، فى مايو قبل 99 عامًا، وكان برفقته الرسام ناندالال بوس والمترجم لين هويين والشاعر الصينى شو تشيمو.
رابندرانات طاغور فى المدينة المحرمة
يشار إلى أن المدينة المحرمة أو ما يعرف بـ القصر الإمبراطورى تعنى المدينة القرمزية المحرمة، من المعالم التاريخية لمدينة بكين، ويقع القصر فى قلب المدينة، وفيه ميدان "تيانانمن" الذى صنفته منظمة اليونيسكو ضمن التراث الثقافى العالمي، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية فى الصين.
يقع القصر الإمبراطورى وسط مدينة بكين. وكان مقر إقامة الأباطرة من أسرتى مينغ ثم تشينغ. ويشتهر بـ المدينة المحرمة. واستغرق تشييده 14 سنة (1406-1420م). ويعتبر أكبر مجموعة من القصور القديمة المحفوظة فى الصين.
كما يوجد فى القصر الإمبراطورى حوالى مليون قطعة من التحف الفنية النادرة. وأصبح اليوم متحفا شاملا يجمع بين الفنون المعمارية القديمة والآثار الإمبراطورية والفنون القديمة المختلفة.
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