نوبل تتذكر صورة عمرها 99 عاما لأول فائز غير أوروبى بجائزة الآداب

MENAFN - Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، رابندرانات طاغور، الشاعر والمسرحى والروائى البنغالى، أول فائز غير أوروبى بجائزة نوبل فى الأدب، تزامنا مع إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2023.

ونشرت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعى، صورة لـ رابندرانات طاغور عمرها 99 عاما، خلال زيارته للمدينة المحرمة فى بكين، الصين، فى مايو قبل 99 عامًا، وكان برفقته الرسام ناندالال بوس والمترجم لين هويين والشاعر الصينى شو تشيمو.

رابندرانات طاغور فى المدينة المحرمة

يشار إلى أن المدينة المحرمة أو ما يعرف بـ القصر الإمبراطورى تعنى المدينة القرمزية المحرمة، من المعالم التاريخية لمدينة بكين، ويقع القصر فى قلب المدينة، وفيه ميدان "تيانانمن" الذى صنفته منظمة اليونيسكو ضمن التراث الثقافى العالمي، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية فى الصين.

يقع القصر الإمبراطورى وسط مدينة بكين. وكان مقر إقامة الأباطرة من أسرتى مينغ ثم تشينغ. ويشتهر بـ المدينة المحرمة. واستغرق تشييده 14 سنة (1406-1420م). ويعتبر أكبر مجموعة من القصور القديمة المحفوظة فى الصين.

كما يوجد فى القصر الإمبراطورى حوالى مليون قطعة من التحف الفنية النادرة. وأصبح اليوم متحفا شاملا يجمع بين الفنون المعمارية القديمة والآثار الإمبراطورية والفنون القديمة المختلفة.