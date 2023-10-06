نوبل تستعد لإعلان الفائز بجائزة السلام لعام 2023

(MENAFN
- Youm7) يستعد معهد نوبل النرويجي، التابع للأكاديمية السويدية، المانحة لـ جائزة نوبل للسلام ، لإعلان اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2023، وذلك فى الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا، أي فى الثانية عشرة بتوقيت القاهرة.
استعدادات إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام 2023
يشار إلى أن جائزة نوبل للسلام، ذكرت فى وصية ألفريد نوبل، وقال عنها: تقسم الفائدة المذكورة إلى خمسة أجزاء متساوية، تقسم على النحو التالي: .. جزء واحد للشخص الذي قام بأكبر أو أفضل عمل من أجل الأخوة بين الأمم، وعقد مؤتمرات السلام وتعزيزها.
وأظهر ألفريد نوبل اهتماما كبيرا بالقضايا الاجتماعية وشارك في حركة السلام. معرفته ببيرثا فون سوتنر، التي كانت قوة دافعة في حركة السلام الدولية في أوروبا وحصلت فيما بعد على جائزة السلام، أثرت على آرائه حول السلام. كان السلام هو مجال الجائزة الخامس والأخير الذي ذكره نوبل في وصيته. وتمنح جائزة نوبل للسلام من قبل لجنة منتخبة من قبل البرلمان النرويجى.
جائزة نوبل للسلام 2023
يشار إلى أن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 مُنحت للمدافع عن حقوق الإنسان أليس بيالياتسكي من بيلاروس، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان الأوكرانية، مركز الحريات المدنية من قبل لجنة نوبل النرويجية في أوسلو.
وفقًا للجنة نوبل، كان هناك 343 مرشحًا لجائزة نوبل للسلام لعام 2022، من بينهم 251 فردًا و92 منظمة، ليصبح ثاني أعلى رقم مسجل في التاريخ.
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