تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى أيفون Pro15 و14 Plus

(MENAFN
- Youm7) كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15
وiPhone 15 Pro
و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من أبل، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 14 Plus:
iPhone 15 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
iPhone 14 Plus
الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED.
المعالج: A15 Bionic.
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.
نظام التشغيل: iOS 16.
الوزن : 203 جراما.
البطارية: 4325 mAh.
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