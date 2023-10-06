طائرة بدون طيار تستعرض قدراتها الحربية بإطلاق طوربيد من الجو

طائرة بدون طيار تستعرض قدراتها الحربية بإطلاق طوربيد من الجو
التاريخ
10/6/2023 4:34:55 AM
(MENAFN
- Youm7) نجحت طائرة بدون طيار تسمى T-600، تحمل نفس اسم Terminator، في إطلاق طوربيد من السماء، وأظهرت شركة BAE Systems هذا الإنجاز خلال تدريبات الناتو التدريبية، والتي شهدت قيام وحدة تحكم بشرية بالتحليق بالطائرة الرباعية المربوطة بالطوربيد من رصيف الميناء وفوق المحيط، حيث تركت السلاح يسقط.
تتمتع T-600 التي تعمل بالطاقة الكهربائية بحجم السيارة بقدرة حمولة تبلغ 441 رطلاً، وتبلغ سرعتها القصوى 87 ميلاً في الساعة ويصل مداها إلى 50 ميلاً.
وتعد T-600 هي آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسيطر على العالم في سلسلة Terminator الشهيرة وتتميز بهيكل داخلي قتالي مصنوع من سبائك التيتانيوم، ومغطى أحيانًا بمادة اللاتكس الاصطناعية.
في حين أن الطائرة بدون طيار تحمل اسم آلة القتل الوهمية، فإن T-600 تعكس أنها جزء من سلسلة "T" من المروحيات الرباعية التي تنتجها شركة Malloy Aeronautics وهي عبارة عن آلة اختبار مصممة لحمل ما يصل إلى 600 رطل.
وتم إجراء العرض التوضيحي، الذي أجرته شركة BAE Systems وMalloy Aeronautics، في البرتغال الشهر الماضي.
وشهدت T-600 إطلاقًا ناجحًا لطوربيد مضاد للغواصات خامل من طراز Sting Ray أثناء مهمة طيران في البحر لأول مرة.
وشارك في التدريب المعروف باسم REPMUS (التجربة الروبوتية والنماذج الأولية للأنظمة البحرية غير المأهولة) 15 شريكًا في الناتو، إلى جانب أيرلندا والسويد.
تخطط شركة BAE Systems لاستخدام T-600 كأساس لـ T-650، وهي طائرة بدون طيار ثقيلة الوزن تعمل بالكهرباء بالكامل ويمكن إعادة تشكيلها بسرعة للعملاء العسكريين والتجاريين.
ستوفر T-650 قدرات كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية الآلية وإعادة الإمداد وإجلاء الضحايا والحرب المضادة للغواصات مع تقليل التأثير البيئي.
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