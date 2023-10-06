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طائرة بدون طيار تستعرض قدراتها الحربية بإطلاق طوربيد من الجو

10/6/2023 4:34:55 AM
(MENAFN- Youm7) نجحت طائرة بدون طيار تسمى T-600، تحمل نفس اسم Terminator، في إطلاق طوربيد من السماء، وأظهرت شركة BAE Systems هذا الإنجاز خلال تدريبات الناتو التدريبية، والتي شهدت قيام وحدة تحكم بشرية بالتحليق بالطائرة الرباعية المربوطة بالطوربيد من رصيف الميناء وفوق المحيط، حيث تركت السلاح يسقط.



تتمتع T-600 التي تعمل بالطاقة الكهربائية بحجم السيارة بقدرة حمولة تبلغ 441 رطلاً، وتبلغ سرعتها القصوى 87 ميلاً في الساعة ويصل مداها إلى 50 ميلاً.



وتعد T-600 هي آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسيطر على العالم في سلسلة Terminator الشهيرة وتتميز بهيكل داخلي قتالي مصنوع من سبائك التيتانيوم، ومغطى أحيانًا بمادة اللاتكس الاصطناعية.



في حين أن الطائرة بدون طيار تحمل اسم آلة القتل الوهمية، فإن T-600 تعكس أنها جزء من سلسلة "T" من المروحيات الرباعية التي تنتجها شركة Malloy Aeronautics وهي عبارة عن آلة اختبار مصممة لحمل ما يصل إلى 600 رطل.



وتم إجراء العرض التوضيحي، الذي أجرته شركة BAE Systems وMalloy Aeronautics، في البرتغال الشهر الماضي.



وشهدت T-600 إطلاقًا ناجحًا لطوربيد مضاد للغواصات خامل من طراز Sting Ray أثناء مهمة طيران في البحر لأول مرة.



وشارك في التدريب المعروف باسم REPMUS (التجربة الروبوتية والنماذج الأولية للأنظمة البحرية غير المأهولة) 15 شريكًا في الناتو، إلى جانب أيرلندا والسويد.



تخطط شركة BAE Systems لاستخدام T-600 كأساس لـ T-650، وهي طائرة بدون طيار ثقيلة الوزن تعمل بالكهرباء بالكامل ويمكن إعادة تشكيلها بسرعة للعملاء العسكريين والتجاريين.



ستوفر T-650 قدرات كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية الآلية وإعادة الإمداد وإجلاء الضحايا والحرب المضادة للغواصات مع تقليل التأثير البيئي.







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