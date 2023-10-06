80 مليون دولار من اليابان لمهمة النفايات الفضائية.. اعرف تفاصيل الصفقة

MENAFN - Youm7) حصلت شركة Astroscale على ما يصل إلى 80 مليون دولار من الحكومة اليابانية لمواصلة مهمتها ضد النفايات الفضائية ، حيث أعلنت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (المعروفة باسم MEXT) عن اختيارها لشركة Astroscale لتطوير مهمة فحص تجريبية في المدار ستعمل على تصوير وتشخيص قمر صناعي كبير ميت في الفضاء، حسبما أعلنت الشركة التي يقع مقرها في اليابان.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيستمر المشروع، الذي تم اختياره من خلال برنامج MEXT لأبحاث الابتكار في الأعمال الصغيرة، حتى مارس 2028، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وقال ممثلو Astroscale إن الحد الأقصى للقيمة الإجمالية هو 12 مليار ين (حوالي 80 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية).

تهدف شركة Astroscale، التي لها فروع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، إلى مساعدة البشرية على التعامل مع مشكلة النفايات الفضائية المتنامية.

لقد جربت الشركة بالفعل بعضًا من تقنياتها في المدار، وفي عام 2021، أطلقت المهمة التجريبية ELSA-d، والتي استخدمت نظامًا مغناطيسيًا لالتقاط قطعة من الحطام المداري المُحاكى.

وهناك المزيد من هذه التجارب في المستقبل القريب أيضًا، وتتطلع شركة Astroscale إلى عام 2025 لإجراء أول اختبار في المدار لمركبتها الفضائية ELSA-M، المصممة للاستيلاء على الأقمار الصناعية والتخلص منها في نهاية عمرها التشغيلي، والقيام بذلك بشكل متكرر.

سيستخدم ELSA-M أيضًا نظامًا مغناطيسيًا، والذي يتطلب أن يكون القمر الصناعي المستهدف مزودًا بلوحة مغناطيسية متوافقة.



لكن Astroscale تعمل أيضًا على تطوير خدمة يمكنها التصدي للأهداف باستخدام ذراع آلية، ومن المقرر أن يحصل هذا النظام على أول اختبار له خارج الأرض في عام 2026 أو ما يقرب من ذلك، في مهمة تسمى Cosmic تعني "مهمة تنظيف الفضاء الخارجي من خلال الالتقاط المبتكر".

تعمل Astroscale أيضًا على مهمة تسمى ADRAS-J "إزالة الحطام النشطة بواسطة Astroscale-Japan"، والتي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام نحو جسم صاروخي مستعمل في المدار، وخلال ADRAS-J، ستلتقي المركبة الفضائية Astroscale مع المرحلة العليا اليابانية، وستوضح عمليات القرب وتجمع الصور لتقييم حالة جسم الصاروخ، بما في ذلك معدل الدوران ومحور الدوران وحالة الهيكل.

وكتب Astroscale، أن المشروع المُعلن عنه حديثًا والممول من MEXT سيزيد من تطوير التكنولوجيا اللازمة للقيام بمثل هذا العمل المداري الصعب، بالإضافة إلى قدرات الفحص والتوصيف لمجموعة متنوعة من المركبات الفضائية النشطة وأجسام الحطام الكبيرة في الفضاء.