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تقنية جديدة تقلل تأخر الاتصالات وتحسن موثوقية الألعاب عبر الإنترنت

10/6/2023 4:34:55 AM
(MENAFN- Youm7) طور الباحثون في كلية البصريات والضوئيات (CREOL) بجامعة سنترال فلوريدا وجامعة كاليفورنيا تقنية جديدة لجعل نقل البيانات عبر اتصالات الألياف الضوئية أسرع وأكثر كفاءة مما يجعل الألعاب عبر الانترن وكذلك الاجتماعات بدون انقطاعات وتوقف متكرر، ويمثل تطويرهم فئة جديدة من المُعدِّلات الضوئية.



كما أنه في دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Communications، يمكن اعتبار المغيرات بمثابة مفتاح يتحكم في خصائص معينة للضوء الذي يحمل البيانات في نظام الاتصالات البصرية.



ووفقا لما ذكره موقع "techxplore"، يقول ساسان فاثبور، الباحث المشارك للدراسة وأستاذ CREOL: "من خلال نقل البيانات بين مراكز الإنترنت وتوصيل الخوادم وعناصر التخزين والمحولات داخل مراكز البيانات، فإن اتصالات الألياف الضوئية هي العمود الفقري الذي يقوم عليه العالم الرقمي".



وأضاف فاثبور، "إن المكونات الأساسية لهذه الروابط، وهي الألياف الضوئية، والليزر شبه الموصل، والمغير البصري، وجهاز الاستقبال الضوئي، تضع جميعها حدودًا على عرض النطاق الترددي ودقة نقل البيانات."



يقول فاتبور على وجه الخصوص إن تشتت الألياف الضوئية، أو تشويه الإشارة عبر مسافات طويلة، وضجيج ليزر أشباه الموصلات، أو تداخل الإشارة غير المرغوب فيه، هما من القيود الأساسية لأنظمة الاتصالات البصرية ومعالجة الإشارات التي تؤثر على نقل البيانات وموثوقيتها.



ويكشف أن بحثهم قد اخترع فئة فريدة من المعدِّلات الضوئية التي تعالج كلا المشكلتان في وقت واحد من خلال الاستفادة من تنوع الطور، أو التوقيت المتنوع للإشارات، والعمليات التفاضلية، أو مقارنة الإشارات الضوئية.



وأنشأ الباحثون "مفتاح ضوء" متقدمًا لا يتحكم في نقل البيانات فحسب، بل يفعل ذلك أثناء مقارنة كمية وتوقيت البيانات التي تتحرك عبر النظام لضمان نقل دقيق وفعال.







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