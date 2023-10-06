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مركز أبحاث كورى جنوبى: بيونج يانج قد تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع خلال الشهر الجارى

10/6/2023 4:34:55 AM
(MENAFN- Youm7) رجح مركز أبحاث كورى جنوبى، اليوم الجمعة، أن تطلق كوريا الشمالية قمرا صناعي للاستطلاع فى الفترة ما بين 10 و26 أكتوبر بعد فشل إطلاقين سابقين.



وقال المعهد الكوري للتوحيد الوطني فى سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إنه من المرجح أن تحاول بيونج يانج إطلاق قمرها الصناعي للاستطلاع قبل محاولة كوريا الجنوبية، ويبدو أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية لإيصال رسالة سياسية من خلال إطلاق القمر الصناعي، بدلا من تحسين الجوانب الفنية".



وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري، يحمل اسم "ماليغيونغ-1"، مثبتا على صاروخ "تشوليما-1" في مايو وأغسطس، لكن كلا الإطلاقين انتهى بالفشل. وأعلنت كوريا الشمالية أنها ستقوم بمحاولة ثالثة في أكتوبر.



وتخطط كوريا الجنوبية لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع في نوفمبر في إطار مشروع لنشر ما مجموعه خمسة أقمار صناعية من هذا القبيل بحلول منتصف عام 2020.



وتعد الاقمار الصناعية للاستطلاع من بين الأسلحة عالية التقنية التي تعهدت كوريا الشمالية بتطويرها، والتي تشمل أيضا صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وغواصة تعمل بالطاقة النووية.









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