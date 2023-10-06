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الأمير الحسن: ضرورة إقامة حركة تنمية على معلومات واضحة وإيجاد إطار حضاري للاختلاف

10/6/2023 4:32:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية إقامة حركة تنمية على معلومات واضحة، وإيجاد إطار حضاري للاختلاف.
جاء ذلك خلال رعاية سموه، أول من أمس، جلسة حوارية بعنوان "الدور التنموي لبلديات محافظة العاصمة"، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير البيئة
د. معاوية الردايدة، ورؤساء بلديات في إقليم الوسط وخبراء ومختصين.
وجدد سموه الدعوة لإيجاد منظومة معلومات شاملة تركز على المعرفة المطلقة، وتعتمد على الخرائط، مشيرا لضرورة تحديد الأولويات للتصدي للحرمان والانتقال إلى التنمية، ومعرفة الفرق بين الحرمان والفقر، إذ إنهما ليسا مثيلين، منوها بأهمية الاختلاف بصورة حضارية.
بدوره، أكد كريشان، أن البلديات بدأت بالانتقال من الدور الخدمي للدور التنموي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتحفيز المستمر، بخاصة جائزة البلدية المتميزة التي أطلقها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، التي أعطت البلديات حافزا على الإبداع والابتكار والتنافس فيما بينها، مشيرا إلى أن البلديات عانت كغيرها من المؤسسات الأخرى في الدولة جراء أزمة كورونا، إلا أنها الآن تعمل على تحقيق التوازن.
من جهته، أكد الردايدة ضرورة التوجه للحلول الخضراء، التي تعد توجها عالميا، وهو ما يحتم على البلديات العمل على ذلك على المستوى المحلي.
وقال، إن التحديات البيئية وأزمة المناخ أصبحت تشكل عبئا كبيرا اليوم على المستوى العالمي، ولا بد من الاستمرار بتنفيذ مشروع زيادة قدرة المجتمعات الفقيرة والأكثر حاجة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة في قطاعي المياه والزراعة دعما لمشروع التكيف مع التغير المناخي في الأردن.
وتحدث خلال الجلسة عدد من الخبراء، حيث أكد عضو غرفة صناعة عمان الدكتور إياد أبو حلتم ضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة للاستثمار والاستدامة في المشاريع والتنمية.
فيما، أشارت في مجال اللجوء والهجرة القسرية د. عروب العابد الباحثة ، إلى أزمة اللجوء السوري، إذ يوجد أكثر من 140 ألف لاجئ سوري في سحاب، يمكن الاستفادة من خبراتهم في التنمية، بخاصة في بعض القطاعات الزراعية والصناعية.
من جانبها، أكدت أخصائية العنف المبني على النوع الاجتماعي د. خولة الحسن، أهمية تحديد أولويات المشاريع بناء على المشاورات مع أبناء البلديات مع مراعاة دمج فئات المجتمع المختلفة، مبينة أهمية التركيز على كرامة الإنسان والنسيج المجتمعي وتوثيق الاحتياجات والأولويات لضمان بيئة خالية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.-(بترا)

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