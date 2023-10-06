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سامي مسند سليمان أبو ريشة

10/6/2023 4:32:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقل الى رحمة الله تعالى

فقيد ال أبو ريشة

سامي مسند سليمان أبو ريشة

وسيتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة الموافق 6-10-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد ابوريشه (سلمان الفارسي) في شفا بدران الى مقبرة ياجوز في شفا بدران

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

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